У Львові працівники ТЦК викрали та побили ветерана війни: що кажуть в військкоматі (фото, відео)

У Львові представники місцевого ТЦК викрали та побили ветерана війни, 24-річного Андрія Баглая. Водночас у ТЦК заявили, що проведуть розслідування даного інциденту.

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Відео з розповіддю ветерана війни розмістив один з львівських пабліків.

На кадрах помітно чоловіка, який назвав себе Андрієм Баглаєм. За словами чоловіка, в ніч на 17 травня 2025 року, близько 23:30, він йшов на вулиці Кульпарківській, коли під'їхав мікроавтобус, із якого вискочило п’ятеро осіб у формі та напали на чоловіка.

Він каже, що чоловіки вдарили його зі спини, не пред’явили жодних документів і силоміць заштовхали в транспорт. Далі, за словами Баглая, його били по голові, а також возили вулицями Львова протягом години. Лише через певний час у чоловіка запитали анкетні дані, повернули телефон, а потім — викинули з автобуса на одній з вулиць міста.

Сам ветеран каже, що має третю групу інвалідності та був звільнений зі служби за станом здоров'я. На відео чоловік заявляє, що він отримав гематоми, а також зафіксував на відео номерні знаки транспорту, де його тримали протягом години.

Якою була реакція ТЦК

Згодом Львівський обласний ТЦК та СП повідомив, що їм стало відомо про відеозапис з нацгвардійцем, який став "предметом суспільного обговорення".

"Наразі проводиться перевірка, з’ясовуються обставили інциденту. Перевіряємо хто саме із військовослужбовців РТЦК та СП Львівської області причетні до вищезгаданого епізоду", — йдеться у повідомленні.

Реакція ТЦК на інцидент з ветераном у Львові (скриншот з Facebook)

У Львівському обласному ТЦК додали, що в разі підтвердження неправомірних дій військовослужбовців, винні понесуть відповідальність згідно із законом.

"Ми зацікавлені у якомога швидшому з’ясуванні усіх подробиць", — йдеться в коментарі обласного центру комплектування.

Раніше повідомлялося, що жителька Світловодська звинуватила ТЦК у побитті її батька. За її словами, співробітники центру комплектування побили чоловіка та намагалися посадити до "буса" попри його непридатність

Згодом стало відомо, що харків'янин загинув, вистрибнувши з вікна ТЦК. Водночас рідні загиблого переконані, що чоловік міг загинути від рук працівників центру комплектування.