"Самогубство" чоловіка в ТЦК Харкова: чому рідні не погоджуються з версією поліції

У чоловіка, який загинув на території Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, поліція Харківської області не знайшла слідів пошкоджень, які б були непритаманними для падіння з висоти. Правоохоронці також не знайшли доказів доведення до самогубства.

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Про це "Суспільному" розповів начальник поліції Харківської області Петро Токар.

"На місце одразу прибула слідчо-оперативна група, провела огляд місця пригоди, опитала очевидців, свідків і вилучила відеозаписи з камер спостереження, які функціонували на території РТЦК та СП і в приміщенні", — зазначив він.

Очільник поліції підкреслив, що попри "різні маніпуляції", розтин тіла загиблого не показав жодних тілесних ушкоджень, які б суперечили версії падіння з третього поверху. Після ретельного опрацювання відеозаписів, правоохоронці також не знайшли доказів того, що особу довели до самогубства.

Слідчі вивчили публікації загиблого в соціальних мережах, які він робив як член гуртка велосипедистів. У цих дописах чоловік висловлював категоричне несприйняття війни, відмову донатити на ЗСУ та небажання воювати.

"І там є певні публікації, які він робив, де зазначав, що в жодному разі він не підтримує цю війну, не донатить, у жодному разі він не піде воювати, смерті він не боїться. І якщо гіпотетично так складеться, що йому треба буде брати до рук зброю чи воювати, то йому краще покінчити життя самогубством", — додав Петро Токар.

Тим часом знайомі загиблого не згодні з таким висновком. Один з близьких загиблого на своїй сторінці в Facebook розповів, що до чоловіка застосовували фізичну силу в ТЦК. Друг також зазначив, що про розтин не може бути й мови, адже тіло поховали "у п'ятницю 16 тіло поховали".

"Які притаманні пошкодження для падіння з висоти 3, третього поверху? Максимум ноги переламати. А чого тоді в закритій труні ховали? Як він собі так голову розтрощити міг?", — поставив питання чоловік.

Пост загиблого щодо сумнівів висновків поліції Фото: Facebook

Стрибок чоловіка з вікна ТЦК: що відомо

18 травня Фокус писав про смерть харків'янина, який вистрибнув з вікна ТЦК. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".

Однак рідні та друзі загиблого не згодні з версією поліції, оскільки чоловіка двічі затримували. Перший раз його побили, а за три дні знову затримали і відвезли в ТЦК. Згодом рідним повідомили про його смерть, назвавши це самогубством.

Нагадаємо, військовозобов'язаний у Миколаївській області порізав собі руку перед проходженням військово-лікарської комісії в одному з районних ТЦК. Там назвали інцидент "перфомансом" на знак "протесту".

У місті Стрий Львівської області розгорівся черговий скандал навколо мобілізації. У місцевих каналах з’явилося відео, на якому декілька осіб у військовій формі та балаклавах б'ють чоловіка і затягують його в автомобіль.