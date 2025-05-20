"Самоубийство" мужчины в ТЦК Харькова: почему родные не согласны с версией полиции

У мужчины, который погиб на территории Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, полиция Харьковской области не нашла следов повреждений, которые были бы несвойственными для падения с высоты. Правоохранители также не нашли доказательств доведения до самоубийства.

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Об этом "Суспільному" рассказал начальник полиции Харьковской области Петр Токарь.

"На место сразу прибыла следственно-оперативная группа, провела осмотр места происшествия, опросила очевидцев, свидетелей и изъяла видеозаписи с камер наблюдения, которые функционировали на территории РТЦК и СП и в помещении", — отметил он.

Глава полиции подчеркнул, что несмотря на "различные манипуляции", вскрытие тела погибшего не показало никаких телесных повреждений, которые бы противоречили версии падения с третьего этажа. После тщательной обработки видеозаписей, правоохранители также не нашли доказательств того, что человека довели до самоубийства.

Следователи изучили публикации погибшего в социальных сетях, которые он делал как член кружка велосипедистов. В этих сообщениях мужчина выражал категорическое неприятие войны, отказ донатить на ВСУ и нежелание воевать.

"И там есть определенные публикации, которые он делал, где отмечал, что ни в коем случае он не поддерживает эту войну, не донатит, ни в коем случае он не пойдет воевать, смерти он не боится. И если гипотетически так сложится, что ему надо будет брать в руки оружие или воевать, то ему лучше покончить жизнь самоубийством", — добавил Петр Токарь.

Между тем знакомые погибшего не согласны с таким выводом. Один из близких погибшего на своей странице в Facebook рассказал, что к мужчине применяли физическую силу в ТЦК. Друг также отметил, что о вскрытии не может быть и речи, ведь тело похоронили "в пятницу 16 тело похоронили".

"Какие присущи повреждения для падения с высоты 3, третьего этажа? Максимум ноги переломать. А чего тогда в закрытом гробу хоронили? Как он себе так голову разбить мог?", — задал вопрос мужчина.

Пост погибшего о сомнениях выводов полиции Фото: Facebook

Прыжок мужчины из окна ТЦК: что известно

18 мая Фокус писал о смерти харьковчанина, который выпрыгнул из окна ТЦК. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Однако родные и друзья погибшего не согласны с версией полиции, поскольку мужчину дважды задерживали. Первый раз его избили, а через три дня снова задержали и отвезли в ТЦК. Впоследствии родным сообщили о его смерти, назвав это самоубийством.

Напомним, военнообязанный в Николаевской области порезал себе руку перед прохождением военно-врачебной комиссии в одном из районных ТЦК. Там назвали инцидент "перфомансом" в знак "протеста".

В городе Стрый Львовской области разгорелся очередной скандал вокруг мобилизации. В местных каналах появилось видео, на котором несколько человек в военной форме и балаклавах избивают мужчину и затягивают его в автомобиль.