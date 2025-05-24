Обороняв Донецький аеропорт і Харківщину: в Черкасах працівника ТЦК побили двоє чоловіків (фото)

У Черкасах працівник ТЦК зупинив двох чоловіків для перевірки військово-облікових документів, однак вони побили військового та зникли з місця події. Постраждалий був захисником Донецького аеропорту, а підозрюваних незабаром було затримано.

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Про це йдеться у повідомленні обласного центру комплектування на Facebook.

Повідомляється, що даний інцидент стався 7 травня. Тоді працівники Черкаського обласного ТЦК проводили оповіщення громадян, і зупинили двох чоловіків для перевірки військово-облікових документів.

У Черкаському ОТЦК повідомили деталі побиття військового (фото: скриншот з Faceook)

"Під час спілкування, один із них відразу почав неадекватно себе поводити щодо представників ТЦК та СП. Далі словесна агресія обох чоловіків переросла у напад на службову особу", — йдеться в повідомленні центру комплектування.

Там додають, що постраждалий військовий брав участь в обороні Донецького аеропорту, а під час повномасштабного вторгнення брав участь у бойових діях у складі розвідувального підрозділу в Харківській області. Згодом його перевели на службу до ТЦК та СП за станом здоров'я.

"Правопорушники зникли з місця події на автомобілі. Правоохоронці їх розшукали та затримали. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 КК України — умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі або громадянинові, який виконує громадський обов'язок, у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, а також вчинення таких дій щодо їх близьких", — йдеться у повідомленні Черкаського обласного ТЦК.

Наразі триває досудове розслідування, а порушникам повідомили про підозру та обрали запобіжний захід. В центрі комплектування вказують, що санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Раніше стало відомо, що військкоми ударили чоловіка та посадили в авто. У мережі з’явилося відео, на якому кілька осіб у військовій формі та балаклавах б'ють чоловіка і затягують його в автомобіль.

Згодом повідомлялося, що у Львівській області співробітнику ТЦК зламали ребра. У центрі комплектування відзначили, що військовослужбовця побили восьмеро осіб під час перевірки документів.