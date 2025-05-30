Билецкий о СЗЧ: командир назвал основную причину оставления частей и это не усталость от войны

Основатель "Азова", 3-й ОШБр, а сейчас командир третьего армейского корпуса, полковник Андрей Билецкий поделился своим видением внутреннего состояния военнослужащих, совершивших СЗЧ — самовольно оставивших часть. По его словам, многие из них, вернувшись на службу, не чувствуют вины.

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Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале "ОТДУШИВДУШУ".

По словам полковника, большинство военных не воспринимают свои действия как преступление, объясняя их прежде всего физическим и психологическим истощением, а также длительным отсутствием ротации.

"Люди говорят — я 45 дней провел на позиции, меня вывели, через двое суток сказали, что у них никого нет, поэтому ты заходишь... Если бы кто-то из американских солдат провел в Ираке или в Афгане 45 дней в боях на передовой, то не знаю, сколько бы он отдыхал — год?", — сказал Билецкий.

Он также подчеркнул, что часть бойцов, не выдерживая постоянной психологической нагрузки, прибегает к злоупотреблению алкоголем. Из-за внутренней дестабилизации и эмоциональных срывов некоторые из них оказываются среди тех, кто осуществляет СЗЧ.

"Они говорят — я сорвался потому, что я воююю с февраля или марта 2022 года", — привел пример военный.

По словам Билецкого, главным фактором, заставляющим военных покидать позиции, является не так усталость от войны, как глубокое недоверие к командирам.

"Это даже не усталость от войны — это недоверие к решениям. Эти решения — это твоя жизнь или смерть. Это ключевая причина", — добавил он.

Напомним, в начале мая народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что половина военных Вооруженных сил Украины самовольно оставили воинские части.

Уполномоченная по защите прав военных Ольга Решетилова рассказывала 12 мая в интервью, что бойцы ВСУ в плену удивлены и разочарованы кадрами драк людей с работниками ТЦК и считали такие видео фейками.