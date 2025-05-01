Половина українських військових знаходяться у СЗЧ, — Безугла

Половина військових Збройних сил України самовільно залишили військові частини.

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Про це повідомила позафракційна народна депутатка Мар'яна Безугла після час виступу в парламенті уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця зі щорічною доповіддю про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні у 2024 році.

Нардепка наголосила, що посаду військового омбудсмена спеціально виокремили від Уповноваженого та створили в Офісі Президента. Це зроблено, "аби процес артикуляції був максимально контрольованим, а контроль — обмеженим". Загалом, на думку Мар'яни Безуглої, ситуація з дотриманням прав людини в українській армії виглядає вкрай розбалансованою й неправдивою.

"Усе це стало можливим бо, попри те, що Президент підтримує і навіть змушує окремі реформи в армії відбуватися, він усе ще тримає на посаді генерала Сирського — ідеолога підходу "все покрити й порішати". Цю ідеологію доповнює міністр оборони Умєров — візир, майстер тихих домовленостей і шепотіння, аж ніяк не прозорості", — додала вона.

Виступ Дмитра Лубінця в ВРУ: про що він говорив

За інформацією уповноваженого, в Офісі омбудсмена упродовж 2024 року отримали 1560 звернень щодо порушень прав людини з боку представників територіальних центрів комплектування під час виконання ними мобілізаційних заходів. На думку омбудсмена, ситуація стала значно гіршою.

Дмитро Лубінець наголосив, що тенденція з порушенням прав людини представниками ТЦК набирає обертів. Однак стала кращою реакція з боку правоохоронців.

"З одного боку ми бачимо, що тенденції збільшились. З іншого боку, я можу підтвердити, що за нашими офіційними документами поліпшилась юридична реакція з боку Міністерства оборони, а також відповідних правоохоронних органів. Відкриваються кримінальні провадження", — додав Лубінець.

Нагадаємо, 25 квітня в мережі поширилось відео з нібито хлопцем з епілепсією, якого привезли до територіального центру комплектування і соціальної підтримки у місті Мостиська та після початку нападу викинули за браму. У Львівському ОТЦК та СП повідомили, що військовозобов'язаного затримали при спробі втекти за кордон. При виході з установи він втратив свідомість.

Раніше на Одещині чоловік приїхав "рятувати" знайомих від ТЦК з рушницею. У поліції розповіли, що озброєний чоловік таким чином "спасав" двох своїх товаришів, які відмовилися надати військово-облікові документи на перевірку.