Направив карабін з вікна: на Одещині чоловік приїхав "рятувати" знайомих від ТЦК з рушницею (відео)

В мережі поширилося відео конфлікту зі співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Одеській області, під час якого чоловік погрожував військовим рушницею. У поліції розповіли, що інцидент стався кілька днів тому: озброєний чоловік таким чином "рятував" двох своїх товаришів, які відмовилися надати військово-облікові документи на перевірку.

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Про це повідомляє Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини на офіційному сайті Головного управління Національної поліції в Одеській області.

На відео можна побачити, як озброєний водій направляє з вікна дуло рушниці на співробітників ТЦК і закликає двох чоловіків сідати до машини. Коли вони опиняються в салоні, автівка їде геть.

Конфлікт із ТЦК в Одеській області: поліція затримала підозрюваних

Пресслужба Ізмаїльського районного відділу поліції повідомила, що правоохоронці затримали 44-річного жителя Ізмаїльського району та повідомили йому про підозру у перешкоджанні законній діяльності військовослужбовців ТЦК та СП.

"Кілька днів тому ввечері на одному із блокпостів у Саф’янівській громаді військовослужбовцями Ізмаїльського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки були зупинені для перевірки двоє чоловіків. Останні не надали свої документи, а повідомили, що їх нібито привезе товариш, якому одразу подзвонили", — розповіли в поліції.

Після того, як чоловік із рушницею увіз своїх знайомих у невідомому напрямку, військові викликали слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції. Слідчі відшукали всіх трьох чоловіків, які виявилися місцевими жителями.

Повідомляється, що в помешканні озброєного водія було знайдено зареєстровані на нього гладкоствольну рушницю та карабін з глушником до нього, а також 158 набоїв різного калібру. Правоохоронці вилучили зброю та авто, на якому пересувався підозрюваний, а його самого затримали в процесуальному порядку. За ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період) йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років, зазначив начальник слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції Анатолій Маршавка.

Двох пасажирів передали до ТЦК та СП для перевірки.

Нагадаємо, 10 квітня в соцмережах поширили відео силового затримання військовозобов'язаного в Івано-Франківську, під час якого чоловік вкусив співробітника ТЦК за ногу. В міському ТЦК розповіли, що чоловік не став на військовий облік у ТЦК за місцем фактичного перебування, а коли його зупинили під час рейду для перевірки документів, почав чинити фізичний опір.

В Житомирському обласному ТЦК та СП 9 квітня розповіли, що один із військовозобов'язаних утік зі службової автівки, заливши військовослужбовців з перцевого балончика.