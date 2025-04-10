Побиття в Івано-Франківську: чоловік вкусив співробітника ТЦК за ногу (відео)

В Івано-Франківську поліцейські та співробітники територіального центру комплектування провели силове затримання військовозобов'язаного. Чоловіка повалили на землю і вдарили кілька разів.

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Відео примусової спроби мобілізації з'явилося в соцмережах.

На кадрах можна побачити, як чоловіка скрутили кілька людей. Один із них завдав йому ударів зверху.

Побиття чоловіка в Івано-Франківську: позиція ТЦК

Міський ТЦК заявив, що інцидент стався 9 квітня. Чоловік прибув до Івано-Франківська і не став на військовий облік у ТЦК за місцем фактичного перебування, не повідомив про зміну місця проживання та не мав жодного військово-облікового документа.

Як заявили в ТЦК, підозрюваний напав на військового на вулиці Набережній під час проведення мобілізаційних заходів. Військові та поліцейські під час рейду зупинили чоловіка призовного віку Олексія С. 1988 року народження, жителя Херсонської області.

Далі вони зажадали пред'явити військово-облікові документи. Громадянин чинив фізичний опір і вкусив співробітника ТЦК за ногу. У повідомленні йдеться, що раніше військовослужбовець був поранений у ногу внаслідок бойових дій.

Після затримання його доставили до районного ТЦК, де він пройшов медкомісію відповідно до встановленої процедури.

"У даній ситуації застосування сили з боку військовослужбовця було вимушеним, обґрунтованим і прямо передбаченим законодавством з огляду на прямий напад і нанесення тілесних ушкоджень", — вказали в ТЦК.

Нагадаємо, 9 квітня в соцмережах писали про смерть співробітника ТЦК в Одеській області через "передозування наркотиками". У місцевому ТЦК стверджують, що у нього стався набряк мозку.

Начальник ТЦК у Рівненській області Юрій Ковалюк заявив, що не пустить свого 22-річного сина до ЗСУ. Своє рішення він пояснив великими втратами в армії.