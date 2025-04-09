У Житомирі чоловік втік з авто ТЦК, заливши військовослужбовців з перцевого балончика
У Житомирі правоохоронці розшукують чоловіка, який напав на працівників терцентру комплектування та соцпідтримки. Він використав проти них перцевий балончик.
Про цей випадок розповіли в Житомирському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки.
Інцидент стався зранку, 9 квітня, у місті Житомир, неподалік перехрестя вулиць Гоголівської та Князів Острозьких.
Працівники ТЦК на службовому авто перевозили на проходження ВЛК 26-річного громадянина. Під час руху транспорту він дістав перцевий балончик і застосував його, направивши в обличчя водієві та супроводжуючому.
Для уникнення ДТП водій швидко зреагував та зупинив службове авто. Військовозобов'язаний скористався моментом і почав втікати.
Його намагалися зупинити, але не змогли втримати, тож він накивав п'ятками з місця події.
Постраждалі працівники ТЦК звернулися до поліції. Нападника розшукують.
Нагадаємо, що у Пологівському Терцентрі комплектування та соцпідтримки вважають, що їхня робота важча, ніж у бійців на фронті, бо їм доводиться виконувати план із мобілізації і вони перебувають у небезпеці через провокації.
Також повідомлялося, що на Хмельниччині чоловік побив працівника ТЦК стільцем через незручне питання. Його судили та визнали винним у кримінальному правопорушенні.