У Житомирі чоловік втік з авто ТЦК, заливши військовослужбовців з перцевого балончика

У Житомирі правоохоронці розшукують чоловіка, який напав на працівників терцентру комплектування та соцпідтримки. Він використав проти них перцевий балончик.

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Про цей випадок розповіли в Житомирському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Інцидент стався зранку, 9 квітня, у місті Житомир, неподалік перехрестя вулиць Гоголівської та Князів Острозьких.

Працівники ТЦК на службовому авто перевозили на проходження ВЛК 26-річного громадянина. Під час руху транспорту він дістав перцевий балончик і застосував його, направивши в обличчя водієві та супроводжуючому.

Для уникнення ДТП водій швидко зреагував та зупинив службове авто. Військовозобов'язаний скористався моментом і почав втікати.

Його намагалися зупинити, але не змогли втримати, тож він накивав п'ятками з місця події.

Постраждалі працівники ТЦК звернулися до поліції. Нападника розшукують.

Нагадаємо, що у Пологівському Терцентрі комплектування та соцпідтримки вважають, що їхня робота важча, ніж у бійців на фронті, бо їм доводиться виконувати план із мобілізації і вони перебувають у небезпеці через провокації.

Також повідомлялося, що на Хмельниччині чоловік побив працівника ТЦК стільцем через незручне питання. Його судили та визнали винним у кримінальному правопорушенні.