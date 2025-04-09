В Житомире правоохранители разыскивают мужчину, который напал на работников терцентра комплектования и соцподдержки. Он использовал против них перцовый баллончик.

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Об этом случае рассказали в Житомирском областном центре комплектования и социальной поддержки.

Инцидент произошел утром, 9 апреля, в городе Житомир, недалеко от перекрестка улиц Гоголевской и Князей Острожских.

Работники ТЦК на служебном авто перевозили на прохождение ВВК 26-летнего гражданина. Во время движения транспорта он достал перцовый баллончик и применил его, направив в лицо водителю и сопровождающему.

Во избежание ДТП водитель быстро среагировал и остановил служебное авто. Военнообязанный воспользовался моментом и начал убегать.

Его пытались остановить, но не смогли удержать, поэтому он ушел с места происшествия.

Пострадавшие работники ТЦК обратились в полицию. Нападавшего разыскивают.

Напомним, что в Пологовском Терцентре комплектования и соцподдержки считают, что их работа тяжелее, чем у бойцов на фронте, потому что им приходится выполнять план по мобилизации и они находятся в опасности из-за провокаций.

Также сообщалось, что в Хмельницкой области мужчина избил работника ТЦК стулом из-за неудобного вопроса. Его судили и признали виновным в уголовном правонарушении.