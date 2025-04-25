В мережі пишуть, що чоловіка з "епілепсією" нібито викинули з ТЦК: у військкоматі прокоментували

Відео з нібито хлопцем з епілепсією, якого привезли до територіального центру комплектування і соціальної підтримки у місті Мостиська та після початку нападу викинули за браму, поширилося в соцмережах 25 квітня. На інцидент відреагували у Львівському ОТЦК та СП та повідомили, що військовозобов'язаного затримали при спробі втекти за кордон, а при виході з установи він втратив свідомість.

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Кадри опублікував Telegram-канал "Львівич" 25 квітня.

На запису можна побачити нерухомого чоловіка на тротуарі та ще двох людей у цивільному біля нього. Чоловік, який знімає відео, говорить про епілепсію.

"Повідомляють, що у Мостиськах в ТЦК привезли хлопця з епілепсією, а після того, як у нього почався епілептичний напад — його викинули за браму. Хлопцю надавали допомогу люди на вулиці та згодом його забрала швидка", — підписали відео автори каналу.

Реакція ТЦК на інцидент у Мостиськах

У Львівському обласному ТЦК та СП спростували повідомлення Telegram-каналів про те, що чоловіка через напад епілепсії викинули за браму. У пресслужбі повідомили, що військовозобов'язаного доставили до районного ТЦК та СП у місті Мостиська 13 квітня після того, як прикордонники затримали його при спробі нелегально перетнути кордон.

Реагуємо на неправдиву інформацію, яку оприлюднила низка телеграм каналів щодо громадянина, якого нібито викинули за браму ТЦК через епілепсію.

"Чоловік заявляв, що впродовж недавнього тривалого часу вживав алкоголь в особливо великих кількостях. Під час проходження військово-лікарської комісії у громадянина були виявлені проблеми зі здоров’ям, справді, у зв’язку зі зловживанням алкоголем. Відтак він отримав направлення на дообстеження. Вийшовши за браму ТЦК громадянин втратив свідомість", — розповіли у військкоматі.

У Львівському ОТЦК зазначили, що військовослужбовці викликали "швидку" та чоловіку надали допомогу.

"Наголошуємо, що жодних протиправних дій до громадянина застосовано не було. Вчергове закликаємо не маніпулювати цією темою", — додали в територіальному центрі.

Нагадаємо, у мережі 18 квітня поширилося відео бійки чоловіка з ТЦК і поліцією в Лісовому масиві у Києві. У Київському міському ТЦК заявили, що військовозобов'язаний агресивно відреагував на вимогу пред'явити військово-обліковий документ і дістав газовий балончик.

Військовослужбовець ЗСУ, солдат 95-ї бригади Олександр Мацько, який після важких поранень перевівся до ТЦК, в опублікованому 25 квітня інтерв'ю заявив, що звільнився з роботи. Причиною став інцидент із фітнес-тренером з Полтави, який плюнув у військового та глузував з його тремтячих через контузію рук.