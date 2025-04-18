У Києві чоловік втік після бійки з ТЦК і поліцією: у військкоматі розкрили деталі (відео)

Очевидці зафільмували, як поліціянт і військовослужбовець билися з чоловіком у траві. Його "врятували" від патруля перехожі.

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Кадрами з місця подій поділилися зранку 18 квітня у соцмережах.

Зазначається, що бійка відбулася у Лісовому масиві (Деснянський район Києва). З відео незрозуміло, з чого почалася бійка. На перших же кадрах на траві поліціянт та військовий притискають до землі чоловіка у цивільному, а він відбивається. При цьому перехожі кричать нецензурні слова (у множині, тож, ймовірно, в бік патруля) та знімають те, що відбувається, на телефони.

"Нащо ви його мучаєте, придурки ви! Нащо ви його б’єте", — каже жіночий голос за кадром.

В результаті навколо чоловіків збирається група перехожих, і коли військовий відпускає свого опонента, тому допомагають втекти. Між групою людей та патрулем продовжується конфлікт з лайкою, але лише словесний. На цьому відео обривається.

Реакція ТЦК

У Київському міському ТЦК заявили, що чоловік з відео агресивно поводився під час перевірки документів і відмовився продемонструвати свій військово-обліковий документ. Після цього він дістав газовий балончик і використав його проти групи оповіщення, спровокувавши бійку.

У військкоматі пояснили, що на місце викликали слідчо-оперативну групу, і наголосили, що порушник втік завдяки "цивільним особам, які перешкоджали роботі працівників поліції". Пресслужба надала, що за законом громадяни мають носити з собою військово-облікові документи й показувати їх на вимогу.

"Створення конфліктних ситуацій з представниками ТЦК та СП, а також поліції, тільки грає на користь ворогу і допомагає підривати оборону нашої держави. Підрозділи Сил оборони, які виконують бойові завдання потребують своєчасної заміни на позиціях, ротацій, відпочинку та відновлення морально-психологічних і фізичних сил. Дане відео провокаційне та направлене на дискредитацію заходів мобілізаційної роботи, оскільки не показує весь конфлікт", — зазначено у пості.

Втікача подали у розшук та обіцяють покарати через суд за напад на військовослужбовця, а також за перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

Нагадаємо, аналітики "Опендатабот" повідомили, що з початку 2025 року ТЦК виписали вже понад 17 тисяч штрафів за порушення правил військового обліку. Найбільш активно їх оформлюють у Києві, а також Дніпропетровській та Сумській областях.

Юристи пояснили, чи мають в разі затримання доставляти у той ТЦК, де людина стоїть на обліку. Також адвокати розповіли про нюанси, пов’язані з законністю цієї процедури.