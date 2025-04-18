В Киеве мужчина сбежал после драки с ТЦК и полицией: в военкомате раскрыли детали (видео)

Очевидцы сняли, как полицейский и военнослужащий дрались с мужчиной в траве. Его "спасли" от патруля прохожие.

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Кадрами с места событий поделились утром 18 апреля в соцсетях.

Отмечается, что драка произошла в Лесном массиве (Деснянский район Киева). Из видео непонятно, с чего началась драка. На первых же кадрах на траве полицейский и военный прижимают к земле мужчину в штатском, а он отбивается. При этом прохожие кричат нецензурные слова (во множественном числе, поэтому, вероятно, в сторону патруля) и снимают происходящее на телефоны.

"Зачем вы его мучаете, придурки вы! Зачем вы его бьете", — говорит женский голос за кадром.

В результате вокруг мужчин собирается группа прохожих, и когда военный отпускает своего оппонента, тому помогают убежать. Между группой людей и патрулем продолжается конфликт с руганью, но только словесный. На этом видео обрывается.

Реакция ТЦК

В Киевском городском ТЦК заявили, что мужчина с видео агрессивно вел себя во время проверки документов и отказался продемонстрировать свой военно-учетный документ. После этого он достал газовый баллончик и использовал его против группы оповещения, спровоцировав драку.

В военкомате объяснили, что на место вызвали следственно-оперативную группу, и отметили, что нарушитель сбежал благодаря "гражданским лицам, которые препятствовали работе сотрудников полиции". Пресс-служба предоставила, что по закону граждане должны носить с собой военно-учетные документы и показывать их по требованию.

"Создание конфликтных ситуаций с представителями ТЦК и СП, а также полиции, только играет на пользу врагу и помогает подрывать оборону нашего государства. Подразделения Сил обороны, которые выполняют боевые задачи требуют своевременной замены на позициях, ротаций, отдыха и восстановления морально-психологических и физических сил. Данное видео провокационное и направлено на дискредитацию мероприятий мобилизационной работы, поскольку не показывает весь конфликт", — говорится в посте.

Беглеца подали в розыск и обещают наказать через суд за нападение на военнослужащего, а также за препятствование законной деятельности ВСУ.

Напомним, аналитики "Опендатабот" сообщили, что с начала 2025 года ТЦК выписали уже более 17 тысяч штрафов за нарушение правил воинского учета. Наиболее активно их оформляют в Киеве, а также Днепропетровской и Сумской областях.

Юристы объяснили, должны ли в случае задержания доставлять в тот ТЦК, где человек стоит на учете. Также адвокаты рассказали о нюансах, связанных с законностью этой процедуры.