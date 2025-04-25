"На нулі було простіше": працівник ТЦК, якого обплював фітнес-тренер з Полтави, звільнився з роботи

Військовослужбовець ЗСУ, солдат 95-ї бригади Олександр Мацько, який 7 років воював на "нулі" і через важкі поранення отримані в 2022 році перевівся до ТЦК, звільнився з роботи.

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Про це він розповів в інтерв'ю "Главкому".

Він 2 роки після звільнення із ЗСУ працював у ТЦК, і саме на нього свого часу плюнув фітнес-тренер із Полтави, 27-річний Роман Заволока.

За словами військового, цей інцидент у Полтаві позначив поворотний момент у ставленні значної частини суспільства до мобілізації та ТЦК.

"За день тебе можуть послати разів десять. Хто б з нас подумав на початку війни, що таке може бути? Це просто кошмар. Це морально вбивча робота. На нулі було простіше. А тут щодня чуєш крики: "Ти, п**рас, іди воюй". Я ж не буду кожному розповідати, що я там з 2015 року, що лютий 2022-го зустрів на позиціях на Донеччині і які в мене поранення", – розповідає він.

Олександр отримав поранення під час боїв в районі міста Ізюм на Харківщині. Його автомобіль наїхав на міну, солдат отримав черепно-мозкову травму й поранення обох ніг. З його тіла вилучили 52 осколки. Майже рік військовий перебував на лікуванні, а потім його перевели до військкомату.

Військовослужбовець впевнений, що вчинок Романи Заволоки б лишився не поміченим, аби він не похизувався ним у соцмережах.

Роман Заволока

За цим відео Заволоку вирахували правоохоронці, а також з’ясували, що в його соцмережах чимало сюжетів, сповнених зневаги до військових, що підпадає під статтю ККУ щодо образи честі та гідності військовослужбовців. Крім того під час затримання фітнес-тренер перебував під дією легких наркотиків і вдарив поліцейського, що додало йому пару статей.

Інцидент, що трапився між Олександром Мацьком і полтавським фітнес-тренером та ухилянтом у серпні 2023 року. Молодик прилюдно плюнув у ветерана війни, звинуватив його у вбивстві росіян і кепкував з тремтячих рук військового, хоч той пояснив, що це через контузію.

Саме після цього конфлікту було прийнято рішення, що по всій країні в рейди на вручення повісток разом з військовослужбовцями ТЦК ходитимуть патрульні поліцейські.

Роман Заволока Фото: Суспільне Полтава

Нагадаємо, що 1 вересня 2024 року полтавському блогеру Роману Заволоці, якого підозрюють в образі честі й гідності військовослужбовця, обрали запобіжний захід. Йому оголосили підозру за двома статтями — про образу честі й гідності військовослужбовця та про погрозу або насильство щодо правоохоронця.

29 серпня поліція Полтавської області заявила про порушення справи проти молодого чоловіка, який принижував і ображав військових. У соцмережах поширилося відео, на якому підозрюваний нецензурно висловлювався в розмові із захисниками та навіть плюнув в одного з них.