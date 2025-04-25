"На нуле было проще": работник ТЦК, которого оплевал фитнес-тренер из Полтавы, уволился с работы

Военнослужащий ВСУ, солдат 95-й бригады Александр Мацько, который 7 лет воевал на "нуле" и из-за тяжелых ранений полученных в 2022 году перевелся в ТЦК, уволился с работы.

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Об этом он рассказал в интервью"Главкому".

Он 2 года после увольнения из ВСУ работал в ТЦК, и именно на него в свое время плюнул фитнес-тренер из Полтавы, 27-летний Роман Заволока.

По словам военного, этот инцидент в Полтаве обозначил поворотный момент в отношении значительной части общества к мобилизации и ТЦК.

"За день тебя могут послать раз десять. Кто бы из нас подумал в начале войны, что такое может быть? Это просто кошмар. Это морально убийственная работа. На нуле было проще. А тут каждый день слышишь крики: "Ты, п**рас, иди воюй". Я же не буду каждому рассказывать, что я там с 2015 года, что февраль 2022-го встретил на позициях в Донецкой области и какие у меня ранения", — рассказывает он.

Александр получил ранения во время боев в районе города Изюм на Харьковщине. Его автомобиль наехал на мину, солдат получил черепно-мозговую травму и ранения обеих ног. Из его тела изъяли 52 осколка. Почти год военный находился на лечении, а затем его перевели в военкомат.

Военнослужащий уверен, что поступок Романа Заволоки бы остался незамеченным, если бы он не похвастался им в соцсетях.

Роман Заволока

По этому видео Заволоку вычислили правоохранители, а также выяснили, что в его соцсетях немало сюжетов, полных пренебрежения к военным, что подпадает под статью УКУ об оскорблении чести и достоинства военнослужащих. Кроме того во время задержания фитнес-тренер находился под действием легких наркотиков и ударил полицейского, что добавило ему пару статей.

Инцидент, случившийся между Александром Мацько и полтавским фитнес-тренером и уклонистом в августе 2023 года. Молодой человек прилюдно плюнул в ветерана войны, обвинил его в убийстве россиян и смеялся над дрожащими руками военного, хотя тот объяснил, что это из-за контузии.

Именно после этого конфликта было принято решение, что по всей стране в рейды на вручение повесток вместе с военнослужащими ТЦК будут ходить патрульные полицейские.

Роман Заволока Фото: Суспильне Полтава

Напомним, что 1 сентября 2024 года полтавскому блогеру Роману Заволоке, которого подозревают в оскорблении чести и достоинства военнослужащего, избрали меру пресечения. Ему объявили подозрение по двум статьям — об оскорблении чести и достоинства военнослужащего и об угрозе или насилии в отношении правоохранителя.

29 августа полиция Полтавской области заявила о возбуждении дела против молодого человека, который унижал и оскорблял военных. В соцсетях распространилось видео, на котором подозреваемый нецензурно выражался в разговоре с защитниками и даже плюнул в одного из них.