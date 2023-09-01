Плюнув у військового, бо проти корупції: блогеру Заволоці обрали запобіжний захід (відео)

За даними слідства, підозрюваний принижував захисників у центрі Полтави, за що йому може загрожувати ув’язнення на п’ять років. Сам Заволока на суді заявив, що не підтримує направлення поранених військових на службу у ТЦК.

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Полтавському блогеру Роману Заволоці, якого підозрюють в образі честі та гідності військовослужбовця, обрали запобіжний захід. Про це повідомили у виданні "Суспільне" 1 вересня.

Справу розглянув Октябрський райсуд Полтави. За даними слідства, блогер ображав та принижував захисників у центрі міста, а в одного з них навіть наважився плюнути.

Заволоці оголосили підозру за двома статтями — про образу честі та гідності військовослужбовця та про погрозу або насильство щодо правоохоронця. Чоловіку загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Суддя ухвалив рішення, взяти Заволоку під варту на 60 діб. Підозрюваний на засіданні заявив, що "ненавидить країну-агресорку" та бореться проти корупції під час війни.

"Я усіма силами намагаюся звести неправомірні дії людей у владі корупційних, які беруть з війни хлопців, які постраждали, які отримали поранення, контузії. І замість того, щоб зробити їм виплату та посадити вдома, вони ставлять їх патрулювати вулиці та вручати людям повістки, розуміючи, що люди будуть реагувати на це агресивно", — сказав блогер.

Скандал з Заволокою: що вже відомо

Нагадаємо, 29 серпня поліція Полтавської області заявила про порушення справи проти молодого чоловіка, який принижував та ображав військових. У соцмережах поширилось відео, на якому підозрюваний нецензурно висловлювався у розмові з захисниками та навіть плюнув в одного з них.

Як стало відомо, йшлося про полтавського блогера Рому Заволоку. Він став популярний завдяки хамській поведінці стосовно військових. У липні чоловік зняв, як після відмови від повістки звинувачував військовослужбовців у "вбивствах за гроші" та демонстрував їм середній палець.

30 серпня у медіа проінформували, що блогера затримали. На той момент він перебував у розважальному закладі з товаришами та, зі слів очевидців, чинив опір правоохоронцям. Також у соцмережах з’явилось його фото з закривавленим обличчям.