В сети пишут, что мужчину с "эпилепсией" якобы выбросили из ТЦК: в военкомате прокомментировали

Видео с якобы парнем с эпилепсией, которого привезли в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в городе Мостиска и после начала нападения выбросили за ворота, распространилось в соцсетях 25 апреля. На инцидент отреагировали во Львовском ОТЦК и СП и сообщили, что военнообязанного задержали при попытке сбежать за границу, а при выходе из учреждения он потерял сознание.

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Кадры опубликовал Telegram-канал "Львівич" 25 апреля.

На записи можно увидеть неподвижного мужчину на тротуаре и еще двух людей в штатском возле него. Мужчина, который снимает видео, говорит об эпилепсии.

"Сообщают, что в Мостиске в ТЦК привезли парня с эпилепсией, а после того, как у него начался эпилептический приступ — его выбросили за ворота. Парню оказывали помощь люди на улице и впоследствии его забрала скорая", — подписали видео авторы канала.

Реакция ТЦК на инцидент в Мостиске

Во Львовском областном ТЦК и СП опровергли сообщения Telegram-каналов о том, что мужчину из-за приступа эпилепсии выбросили за ворота. В пресс-службе сообщили, что военнообязанного доставили в районный ТЦК и СП в городе Мостиска 13 апреля после того, как пограничники задержали его при попытке нелегально пересечь границу.

Реагируем на ложную информацию, которую обнародовал ряд телеграмм каналов относительно гражданина, которого якобы выбросили за ворота ТЦК из-за эпилепсии.

"Мужчина заявлял, что в течение недавнего длительного времени употреблял алкоголь в особо больших количествах. Во время прохождения военно-врачебной комиссии у гражданина были обнаружены проблемы со здоровьем, действительно, в связи со злоупотреблением алкоголем. Поэтому он получил направление на дообследование. Выйдя за ворота ТЦК гражданин потерял сознание", — рассказали в военкомате.

Во Львовском ОТЦК отметили, что военнослужащие вызвали "скорую" и мужчине оказали помощь.

"Подчеркиваем, что никаких противоправных действий к гражданину применено не было. В очередной раз призываем не манипулировать этой темой", — добавили в территориальном центре.

Напомним, в сети 18 апреля распространилось видео драки мужчины с ТЦК и полицией в Лесном массиве в Киеве. В Киевском городском ТЦК заявили, что военнообязанный агрессивно отреагировал на требование предъявить военно-учетный документ и достал газовый баллончик.

Военнослужащий ВСУ, солдат 95-й бригады Александр Мацько, который после тяжелых ранений перевелся в ТЦК, в опубликованном 25 апреля интервью заявил, что уволился с работы. Причиной стал инцидент с фитнес-тренером из Полтавы, который плюнул в военного и смеялся над его дрожащими из-за контузии руками.