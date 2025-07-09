"Простий процес": в Міноборони пояснили, як та коли повернутись з СЗЧ за спрощеною процедурою (відео)

Військовослужбовці, які самовільно залишили частину (СЗЧ) до 10 травня 2025 року, можуть повернутись на службу за спрощеною процедурою до 30 серпня 2025 року. Зробити це можна подавши рапорт онлайн.

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Військовий також має право після повернення з СЗЧ перевестись до бажаної військової частини, повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Коментарі Катерини Черногоренко

"Слід сказати, що станом на зараз військові, які пішли в СЗЧ до 10 травня 2025 року, знову можуть повернутися на службу за спрощеною процедурою до 30 серпня 2025 року", — сказала Черногоренко.

Вона підкреслила, що повернутись з СЗЧ можна скориставшись функціоналом рапорту на повернення з СЗЧ у застосунку "Армія+".

"Процес повністю онлайн. Він швидкий, не потрібно мати армія ID командира. Там абсолютно простий процес: ви подаєте заявку на повернення і протягом певного часу можете це зробити", — зазначила Черногоренко.

Заступниця міністра оборони уточнила, що після подачі рапорту протягом 24 годин заявнику потрібно прийти до військової служби правопорядку, інакше рапорт анулюється і доведеться подавати рапорт заново. Після цього протягом 72 годин військовому поновлюються виплати та соціальні гарантії.

"Військовий також має право перевестись після повернення з СЗЧ у ту військову частину, яку він вважає для себе своїм вибором. Єдине, що потрібно мати — лист з рекомендацією від нового командира", — наголосила Черногоренко.

За її словами, з моменту запуску цього функціоналу у застосунку "Армія+" подано близько 4 тисяч рапортів. З них близько 60% — це успішно опрацьовані рапорти та успішно повернуті військовослужбовці до лав Збройних сил України.

Нагадаємо, наприкінці травня засновник Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький назвав основну причину самовільного залишення частин бійцями ЗСУ.

На початку травня народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що половина українських військових знаходяться у СЗЧ.