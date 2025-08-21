"В інтересах людей": у Раді хочуть змінити кордони Донецької та Луганської областей

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови, яка пропонує змінити кордони Донецької та Луганської областей. Міста та села, не окуповані росіянами, хочуть передати до сусідніх Харківщини та Дніпропетровщини.

Ініціаторкою проєкту постанови під номером 13666 була народна депутатка України від групи "За Майбутнє" Анна Скороход. Парламентарка пояснила на своїй сторінці у Facebook, що таким кроком хоче захистити українських громадян і зекономити бюджетні кошти.

На думку нардепки, зміна адміністративно-територіального устрою потрібна, щоб гарантувати жителям неокупованих населених пунктів Донецької та Луганської областей, що ці території залишаться українськими. Також, за словами Анни Скороход, витрати понад 50 мільйонів гривень з державного бюджету щомісяця на утримання Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій є нераціональними, бо ці функції можуть виконувати Харківська та Дніпропетровська ОДА.

"По-перше, вважаю, що ми маємо стояти виключно в інтересах наших людей, дати їм гарантії того, що у нас "все буде Україна". По-друге, вважаю, що витрачання 50 млн щомісяця на утримання Луганської і Донецької ОДА є недоцільними", — говорить парламентарка.

Які зміни кордонів пропонує проєкт постанови

У картці проєкту постанови зазначено, що нею пропонується підпорядкувати сусіднім обласним адміністраціям населені пункти, які "знаходяться поза межами зони здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України".

Зокрема до Харківської області в разі ухвалення постанови відійдуть міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка, Святогірськ, Слов'янськ, Часів Яр, Лиман і Сіверськ та навколишні села Донецької області, а також села Греківка, Надія, Новоєгорівка, Твердохлібове та Білогорівка Луганської області.

Ситуація біля кордону Донецької і Луганської областей з Харківською за даними DeepState на 20 серпня

До Дніпропетровської області від Донецької згідно з постановою повинні приєднатися неокуповані населені пункти Волноваського району, міста Білицьке, Білозерське, Добропілля, Мирноград, Покровськ, Родинське та навколишні села.

Ситуація біля кордону Дніпропетровської та Донецької областей за даними DeepState на 20 серпня

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 20 серпня оцінив ситуацію на фронті та запевнив, що окупанти не отримають Харківську та Сумську область. За його словами, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 18 серпня він пояснив американському лідеру, що за 4 роки повномасштабної війни РФ окупувала близько третини Донецької області і наразі тримає близько 67-69%, тому розповіді про повне захоплення Донбасу до кінця року — "це все балачки".

4 серпня народна депутатка Анна Скороход заявляла, що в Україні сотні тисяч військових покинули частини через проблеми на фронті, складнощі з мобілізацією та загальне моральне виснаження.