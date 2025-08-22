Встреча Путина и Зеленского под вопросом: Лавров в очередной раз выдвинул требование (видео)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским пока не запланированы. Он уточнил, что встреча возможна только после согласования повестки дня.

Как сообщает The Associated Press, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что встреча между президентами России и Украины пока не стоит на повестке дня. По его словам, Владимир Путин готов к диалогу с Владимиром Зеленским только тогда, когда будет сформирована согласованная программа саммита.

Лавров сделал это заявление в интервью для программы "Meet the Press with Kristen Welker" на телеканале NBC. Он подчеркнул, что Кремль согласился проявить гибкость в вопросах, которые поднимал президент США Дональд Трамп.

Как отмечает The Guardian, слова Лаврова прозвучали на фоне заявлений Трампа о том, что он начал подготовку к возможной встрече Путина и Зеленского. Американский лидер даже заявил, что присоединится к ним на трехстороннем саммите после предварительных договоренностей.

Несмотря на эти заявления, российская сторона остается сдержанной. Лавров отметил, что Путин готов сесть за стол переговоров только тогда, когда основные вопросы будут проработаны на уровне советников и министров. Он подчеркнул, что это может затянуться, поскольку позиции Москвы и Киева до сих пор существенно отличаются.

В то же время западные медиа отмечают, что в последние дни выросли сомнения относительно готовности Кремля принять ключевые предложения США в рамках мирных инициатив. Это усилило неопределенность вокруг возможного формата переговоров.

