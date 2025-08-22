Зустріч Путіна і Зеленського під питанням: Лавров вкотре висунув вимогу (відео)

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що переговори між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським наразі не заплановані. Він уточнив, що зустріч можлива лише після узгодження порядку денного.

Як повідомляє The Associated Press, очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що зустріч між президентами Росії та України поки не стоїть на порядку денному. За його словами, Володимир Путін готовий до діалогу з Володимиром Зеленським лише тоді, коли буде сформована узгоджена програма саміту.

Лавров зробив цю заяву в інтерв’ю для програми "Meet the Press with Kristen Welker" на телеканалі NBC. Він підкреслив, що Кремль погодився проявити гнучкість у питаннях, які порушував президент США Дональд Трамп.

Як зазначає The Guardian, слова Лаврова прозвучали на тлі заяв Трампа про те, що він розпочав підготовку до можливої зустрічі Путіна і Зеленського. Американський лідер навіть заявив, що приєднається до них на тристоронньому саміті після попередніх домовленостей.

Попри ці заяви, російська сторона залишається стриманою. Лавров наголосив, що Путін готовий сісти за стіл переговорів лише тоді, коли основні питання будуть опрацьовані на рівні радників та міністрів. Він підкреслив, що це може затягнутися, оскільки позиції Москви та Києва досі суттєво відрізняються.

Водночас західні медіа відзначають, що в останні дні зросли сумніви щодо готовності Кремля прийняти ключові пропозиції США в межах мирних ініціатив. Це посилило невизначеність навколо можливого формату переговорів.

