"Почнуть з ЛБЗ": в МЗС заявили, що Зеленський готовий обговорити з Путіним території (відео)

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця сказав, що президент України Володимир Зеленський готовий обговорювати територіальні питання під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Обговорення може відштовхуватися від лінії бойового зіткнення.

Кислиця зазначив, що Зеленський керується чинним законодавством України та громадською думкою. Зокрема українське суспільство буде категорично проти обміну територій на мир, сказав перший заступник голови МЗС в інтерв'ю програмі "Meet the Press with Kristen Welker" на NBC News 22 серпня.

Сергій Кислиця відповів на питання про перспективи зустрічі президентів РФ і України. На відео з 21:15.

Втім Кислиця додав, що можливість обговорювати питання територій є.

"Коли мова йшла про територіальні питання, президент Зеленський чітко сказав, що готовий сісти й обговорити це з Путіним, почавши обговорення з лінії бойових зіткнень, яка є наразі", — зазначив урядовець.

Зустріч Путіна і Зеленського: коли може відбутися

На питання журналістки про те, чи вважає він, що мирний процес іще просувається вперед, Кислиця відповів, що рух є, хоча він і поступовий. На його думку, важливим досягненням була зустріч в Овальному кабінеті Зеленського, Трампа і європейських лідерів 18 серпня.

"На жаль, не так швидко, як нам хотілося б. Але я вважаю, що цей понеділок і зустріч у Білому домі були надзвичайно важливими подіями останніх місяців", — сказав перший заступник міністра закордонних справ.

Також він прокоментував заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про те, що зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним наразі під питанням. За словами Кислиці, для того, щоб підготувати "надійний проєкт пакета гарантій безпеки для України", необхідний принаймні тиждень. Коли він буде готовий, політичне керівництво країн має вирішити, як працювати з цими проєктами з політичного боку надалі.

Ведуча також запитала думку Кислиці щодо того, що повинні зробити США, якщо зустрічі Зеленського і Путіна не станеться, та чи повинен Вашингтон натиснути на Москву додатковими санкціями. Урядовець відповів, що додаткові санкції дійсно повинні бути, а "тиск має бути майже миттєвим, коли добіжить кінця термін, який має на увазі Трамп".

Зустріч Путіна і Зеленського: що відомо

Перед розмовою з Сергієм Кислицею журналістка брала інтерв'ю в міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Він заявив, що наразі зустріч президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна не стоїть на порядку денному. За його словами, Путін буде готовий сісти за переговорний стіл лише тоді, коли будуть опрацьовані основні питання на рівні радників і міністрів.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в опублікованому 21 серпня інтерв'ю італійській газеті La Repubblica сказав, що Київ готовий заморозити війну з РФ за поточною лінією боєзіткнення за умови, якщо захоплені окупантами території де-юре залишаться українськими.