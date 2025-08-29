Трамп не зміг: Путін відмовляється від зустрічі з Зеленським, — Sky News

Зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського наразі малоймовірна через глибокі політичні розбіжності та взаємні звинувачення. Дональд Трамп, який раніше намагався виступити посередником у переговорах, поки не зміг забезпечити значного прогресу у припиненні вогню.

За інформацією Sky News, після нещодавньої зустрічі Трампа з Путіним на Алясці два тижні тому досягти суттєвого прогресу у напрямку врегулювання конфлікту не вдалося. При цьому навіть ідея організації прямої зустрічі між Путіним і Зеленським, на яку сподівався Трамп, виглядає малоймовірною у найближчому майбутньому.

Військовий аналітик Майкл Кларк у своєму щотижневому інтерв’ю в середу зазначив, що перспектива такої зустрічі нині є вкрай сумнівною. Однією з основних причин він назвав позицію російського президента, який не визнає легітимність українського лідера.

"Він каже, що Зеленський — лідер фашистського режиму, і я не збираюся з вами зустрічатися", — пояснив Кларк.

За його словами, Путін допускає можливість укладення мирної угоди на рівні міністрів закордонних справ, але ця пропозиція не знайшла підтримки ані у Трампа, ані у Зеленського.

"Здається, Трамп бачить логіку необхідності зустрічі Путіна та Зеленського, на якій він приєднається до них і зведе їх обох разом. Але Путін сказав, що він цього категорично не зробить", — додав аналітик.

Також Майкл Кларк наголосив, що нинішня дипломатична активність здебільшого зосереджена на пошуку винних у невдачах переговорного процесу. На його думку, вся політика зараз більше нагадує гру у звинувачення: у разі, якщо Трамп покладатиме відповідальність на Зеленського та європейських партнерів, США можуть обмежити підтримку України або співпрацю у сфері розвідки. Якщо ж провину вважатимуть за Путіним або розподілятимуть її між обома лідерами, наслідки для міжнародної політики будуть іншими, підкреслив експерт.

Зазначимо, що 28 серпня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив про відсутність перспектив проведення зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним.

Окрім цього, ЗМІ повідомляли, що після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним 6 серпня колишній президент США намагався просунути переговори щодо завершення війни в Україні, спираючись на повідомлення свого посланця Стівена Віткоффа про нібито можливі поступки Росії. Проте вже наступного дня стало зрозуміло, що справжні наміри Москви залишаються невідомими, а саміт на Алясці 15 серпня не дав жодних результатів. Це засвідчує, що війна найближчим часом навряд завершиться, а Трамп опинився у дипломатичному глухому куті.