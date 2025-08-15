Трамп объяснил, что будет, если Путин не прекратит войну после встречи на Аляске

Президент США Дональд Трамп заявил, что не пытается положить конец войне в Украине для улучшения собственной жизни.

Глава Белого дома подчеркнул, что его главная миссия – "спасти много жизней", пишет CNN по следам беседы Трампа с журналистами на борту самолета Air Force One по пути в Анкоридж (Аляска), где состоится его встреча с российским президентом Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что мог бы сосредоточиться на своей стране, но хочет остановить войну. Трамп сказал, что не едет в Аляску, чтобы заключить сделку от имени Украины, а что его цель — заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Что будет, если Путин не закончит войну

Если глава Кремля не согласится положить конец бойне, то последствия для России будут суровыми, обещает политик, имея в виду усиление санкций в отношении Москвы.

Политик добавил, что Путин ошибается, когда думает, что атаки по Украине ему помогают добиться своих целей, а на самом деле "ему это вредит".

Вопрос территориальных уступок тоже стал темой беседы прессы и Трампа. Он заявил, что обмен территориями будет рассматриваться, но какие Украина отдаст, она "решит сама".

Что касается гарантий безопасности для Украины в рамках соглашения о прекращении войны Трамп не стал давать никаких обещаний.

Он отметил, что "открыт для этой идеи", но Европа должна взять на себя ведущую роль.

Украина и НАТО: позиция Трампа

Также президент США ясно дал понять, что речи о вступлении Украины в НАТО быть не может.

"Не в форме НАТО. Есть вещи, которые не произойдут", – подчеркнул он.

Напомним, президенты России и США проведут сегодня, 15 августа, встречу в городе Анкоридж (штат Аляска). Она пройдет на военной базе США.

Это будут первые очные переговоры глав двух государств с июня 2021 года, когда Владимир Путин встретился в Женеве с тогдашним президентом США Джо Байденом. Путин станет первым в истории российским лидером, посетившим Аляску, которая была продана США в 1867 году за $7,2 миллиона.

Украину и ее европейских союзников на Аляску не пригласили, но президент Украины Владимир Зеленский был в Берлине, где вместе с канцлером Фридрихом Мерцем и другими лидерами провел видеовстречу с Дональдом Трампом.