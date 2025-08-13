Несмотря на надежды Белого дома: встреча Путина и Трампа на Аляске состоится на военной базе США, — CNN

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин проведут встречу 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон, что в Анкоридже штата Аляска. Именно она оказалась лучшим местом для "исторической" встречи политиков, несмотря на попытки Белого дома избежать размещения российского лидера на территории военной базы США.

Related video

Вопрос об определении локации для встречи Путина и Трампа вызвал настоящую проблему, поскольку Аляска в этот период имеет традиционный пик туристического сезона. О новых подробностях о встрече политиков сообщили в CNN по информации от источников в Белом доме.

Организаторы "исторического" события столкнулись с тем, что возможности для проведения встречи Трампа с Путиным были очень ограничены. Однако некоторые жители Аляски, узнав о том, что на их земле состоится знаковое событие — первые переговоры вживую между двумя политиками, которые могут развязать российско-украинскую войну, — начали обращаться к союзникам президента с предложением о том, может ли их дом быть одним из вариантов для таких переговоров.

Чиновники Белого дома вместо этого звонили в Джуно, столицу штата, а также в Анкоридж и Фэрбенкс, пытаясь найти подходящее место для встречи политиков. Однако вскоре они пришли к выводу, что лучшим решением станет именно Анкоридж.

Объединенная база Элмендорф-Ричардсон, расположенная на северной окраине города Анкоридж, была определена как локация для проведения встречи Трампа с Путиным.

"Только объединенная база Элмендорф-Ричардсон, на северной окраине города, будет отвечать требованиям для исторической встречи, хотя Белый дом надеялся избежать перспективы размещения российского лидера и его окружения на военной базе США", — пишут в CNN.

Встреча Трампа и Путина: что известно

Стоит отметить, что перед этим, 12 августа, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что эту встречу предложил Владимир Путин, когда в начале августа в Москве с визитом находился спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. Она также подтвердила, что в пятницу, 15 августа, Дональд Трамп отправится на Аляску на двустороннюю встречу с Путиным.

Советник Кремля по внешней политике Дмитрий Суслов 12 августа в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что Россия и США заключат предварительное соглашение без участия Украины и европейских лидеров. Мирное соглашение, по его словам, может предусматривать вывод войск ВС РФ с Донбасса.