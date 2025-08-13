Попри сподівання Білого дому: зустріч Путіна і Трампа на Алясці відбудеться на військовій базі США, — CNN

Президент США Дональд Трамп та російський лідер Володимир Путін проведуть зустріч 15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон, що в Анкориджі штату Аляска. Саме вона виявилася найкращим місцем для "історичної" зустрічі політиків, попри намагання Білого дому уникнути розміщення російського лідера на території військової бази США.

Питання щодо визначення локації для зустрічі Путіна і Трампа викликало справжню проблему, оскільки Аляска у цей період має традиційний пік туристичного сезону. Про нові подробиці щодо зустрічі політиків повідомили у CNN за інформацією від джерел у Білому домі.

Організатори "історичної" події зіткнулися з тим, що можливості для проведення зустрічі Трампа з Путіним були дуже обмежені. Однак деякі мешканці Аляски, дізнавшись про те, що на їхній землі відбудеться знакова подія — перші переговори наживо між двома політиками, які можуть розв'язати російсько-українську війну, — почали звертатися до союзників президента з пропозицією про те, чи може їхній будинок бути одним із варіантів для таких переговорів.

Чиновники Білого дому натомість телефонували до Джуно, столиці штату, а також до Анкориджа та Фербенкса, намагаючись знайти відповідне місце для зустрічі політиків. Однак невдовзі вони дійшли висновку, що найкращим рішенням стане саме Анкоридж.

Об’єднана база Елмендорф-Річардсон, розташована на північній околиці міста Анкоридж, була визначена як локація для проведення зустрічі Трампа з Путіним.

"Лише об'єднана база Елмендорф-Річардсон, на північній околиці міста, відповідатиме вимогам для історичної зустрічі, хоча Білий дім сподівався уникнути перспективи розміщення російського лідера та його оточення на військовій базі США", — пишуть у CNN.

Зустріч Трампа і Путіна: що відомо

Варто зазначити, що перед цим, 12 серпня, речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що цю зустріч запропонував Володимир Путін, коли на початку серпня у Москві з візитом перебував спецпредставник Трампа Стів Віткофф. Вона також підтвердила, що у п'ятницю, 15 серпня, Дональд Трамп вирушить до Аляски на двосторонню зустріч з Путіним.

Радник Кремля із зовнішньої політики Дмитро Суслов 12 серпня в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera заявив, що Росія та США укладуть попередню угоду без участі України та європейських лідерів. Мирна угода, за його словами, може передбачати виведення військ ЗС РФ з Донбасу.