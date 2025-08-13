Мерц прервал отпуск: Зеленский прибудет в Берлин для видеовстречи с Трампом, — Bild

Президент Украины Владимир Зеленский едет в Берлин с неожиданным визитом. И будет сидеть рядом с Фридрихом Мерцем в Ведомстве федерального канцлера, участвуя в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом. Сообщается, что Мерц прервал свой отпуск ради этой встречи.

Цель внезапного саммита в Берлине: подготовка к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа на Аляске. Канцлер Мерц будет координировать с несколькими главами государств и правительств возможные мирные переговоры, сообщает Bild.

Цель видеовстречи Фридриха Мерца и президента США — потенциальные последствия встречи Дональда Трампа с кремлевским лидером Владимиром Путиным. Ходят слухи, что канцлер хочет помешать Трампу заключить сомнительную сделку, которая в конечном итоге будет за счет Украины и Европы.

По данным правительства Германии, запланировано проведение видеоконференции с Трампом, Зеленским и главами европейских правительств в несколько раундов. Основное внимание будет уделено тому, как реагировать на территориальные претензии России и какие требования безопасности могут быть реализованы.

Или, выражаясь языком Трампа: какая сделка может быть на рассмотрении? Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил утром 13 августа, что он "полон решимости достичь справедливого и прочного мира, подкрепленного надежными и надежными гарантиями безопасности, которые удержат Россию от угроз Украине в будущем".

Программа саммита в Берлине

Перед консультациями с Трампом и вице-президентом США Дж. Д. Вэнсом в 14:00 состоится виртуальная встреча с европейцами. Помимо Великобритании, в саммите также примут участие Франция, Италия, Польша и Финляндия, а также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антониу Кошта, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский.

Затем в 15:00 к европейскому круглому столу присоединятся Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс. Это будет попыткой убедить Трампа придерживаться общей линии с европейцами.

В 16:30, европейцы проведут дальнейшие виртуальные консультации без участия американцев, чтобы оценить телефонный разговор с Трампом.

Напомним, британские официальные лица призвали лидеров ЕС прекратить "бесполезные комментарии" о надвигающихся мирных переговорах по Украине между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным и предупредили Эмманюэля Макрона и Фридриха Мерца, что публичные требования могут "раздразнить" президента США.

Ранее стало известно, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина пройдет на военной базе. Причем американская сторона всеми силами пыталась этого избежать.