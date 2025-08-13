Лидерам ЕС рассказали, как повлиять на Трампа перед встречей с Путиным, — The Telegraph

Британские официальные лица призвали лидеров ЕС прекратить "бесполезные комментарии" о надвигающихся мирных переговорах по Украине между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным и предупредили Эмманюэля Макрона и Фридриха Мерца, что публичные требования могут "раздразнить" президента США.

В Британии очень обеспокоены публичными комментариями о будущем Украины лидеров ЕС, таких как Эмманюэль Макрон, Фридрих Мерц и Кайя Каллас, главный дипломат ЕС. Они опасаются, что предъявление публичных требований президенту США может иметь обратный эффект и привести к тому, что он вообще отстранит Европу от переговоров, пишет The Telegraph.

Опасения прозвучали в тот момент, когда президент США и его российский коллега готовятся обсудить прекращение огня в Украине на переговорах в формате "один на один" на Аляске 15 августа.

Инсайдеры в Великобритании отмечают, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер не делал публичных комментариев по поводу переговоров в Анкоридже, вместо этого оказывая влияние из-за кулис. А официальный представитель премьер-министра в ходе брифинга с журналистами 11 августа не призывал прямо президента Украины Владимира Зеленского присутствовать на переговорах, несмотря на то, что представители ЕС публично обратились с такой просьбой.

На Даунинг-стрит уже давно говорят, что лучший способ повлиять на президента США – это говорить с ним за закрытыми дверями, а не публично призывать его занять определенную позицию, что обычно имеет обратный эффект.

Один из британских чиновников сообщил: "В отличие от наших европейских коллег, мы публично не выдвигаем требований к американцам. Многие действия европейцев, судя по всему, будут раздражать американцев, они будут раздражать Трампа, если начнут выдвигать требования и устанавливать красные линии".

На этой неделе Кир Стармер проводит частные телефонные переговоры с мировыми лидерами, пытаясь повлиять на ход встречи Путина и Трампа.

Разница в подходе напоминала и другие случаи в этом году, когда Кир и его чиновники использовали частные каналы, а не публичные заявления, для формирования образа мышления Дональда Трампа.

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уже заявила, что саммит в Анкоридже станет для Путина "упражнением в слушании".

"Цель этой встречи для президента — добиться лучшего понимания того, как мы можем положить конец этой войне. Это своего рода упражнение для президента в том, чтобы выслушать. Понимаете, будет присутствовать только одна сторона, участвующая в этой войне, поэтому президенту предстоит еще раз получить более твердое и лучшее понимание того, как мы можем положить конец этой войне", — заявила Левитт журналистам 12 августа.

Хотя все детали предложений остаются неясными, требование Москвы о передаче дополнительных территорий, удерживаемых Украиной, в обмен на прекращение огня, по всей видимости, является ключевым камнем преткновения.

Напомним, стало известно, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина пройдет на военной базе. Причем американская сторона всеми силами пыталась этого избежать.

А советник Кремля по внешней политике Дмитрий Суслов 12 августа заявил, что Россия и США заключат предварительное соглашение без участия Украины и европейских лидеров. Мирное соглашение, по его словам, может предусматривать вывод войск ВС РФ с Донбасса.