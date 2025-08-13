Лідерам ЄС розповіли, як вплинути на Трампа перед зустріччю з Путіним, — The Telegraph

Британські офіційні особи закликали лідерів ЄС припинити "непотрібні коментарі" стосовно мирних переговорів щодо України, які наближаються між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, і попередили Емманюеля Макрона і Фрідріха Мерца, що публічні вимоги можуть "роздратувати" президента США.

У Британії дуже занепокоєні публічними коментарями щодо майбутнього України лідерів ЄС, як-от Емманюель Макрон, Фрідріх Мерц і Кая Каллас, головний дипломат ЄС. Вони побоюються, що пред'явлення публічних вимог президенту США може мати зворотний ефект і призвести до того, що він узагалі усуне Європу від переговорів, пише The Telegraph.

Побоювання прозвучали в той момент, коли президент США і його російський колега готуються обговорити припинення вогню в Україні на переговорах у форматі "один на один" на Алясці 15 серпня.

Інсайдери у Великій Британії зазначають, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не робив публічних коментарів щодо перемовин в Анкоріджі, натомість чинячи вплив з-за лаштунків. А офіційний представник прем'єр-міністра під час брифінгу з журналістами 11 серпня не закликав прямо президента України Володимира Зеленського бути присутнім на переговорах, незважаючи на те, що представники ЄС публічно звернулися з таким проханням.

На Даунінг-стріт уже давно кажуть, що найкращий спосіб вплинути на президента США — це говорити з ним за зачиненими дверима, а не публічно закликати його зайняти певну позицію, що зазвичай має зворотний ефект.

Один із британських чиновників повідомив: "На відміну від наших європейських колег, ми публічно не висуваємо вимог до американців. Багато дій європейців, судячи з усього, будуть дратувати американців, вони будуть дратувати Трампа, якщо почнуть висувати вимоги і встановлювати червоні лінії".

Цього тижня Кір Стармер проводить приватні телефонні переговори зі світовими лідерами, намагаючись вплинути на перебіг зустрічі Путіна і Трампа.

Різниця в підході нагадувала й інші випадки цього року, коли Кір і його чиновники використовували приватні канали, а не публічні заяви, для формування образу мислення Дональда Трампа.

Зустріч Путіна і Трампа на Алясці

Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт уже заявила, що саміт в Анкориджі стане для Путіна "вправою в слуханні".

"Мета цієї зустрічі для президента — домогтися кращого розуміння того, як ми можемо покласти край цій війні. Це свого роду вправа для президента в тому, щоб вислухати. Розумієте, буде присутня тільки одна сторона, яка бере участь у цій війні, тому президенту доведеться ще раз отримати більш тверде і краще розуміння того, як ми можемо покласти край цій війні", — заявила Левітт журналістам 12 серпня.

Хоча всі деталі пропозицій залишаються незрозумілими, вимога Москви про передавання додаткових територій, утримуваних Україною, в обмін на припинення вогню, вочевидь, є ключовим каменем спотикання.

Нагадаємо, стало відомо, що зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна відбудеться на військовій базі. Причому американська сторона всіма силами намагалася цього уникнути.

А радник Кремля із зовнішньої політики Дмитро Суслов 12 серпня заявив, що Росія і США укладуть попередню угоду без участі України та європейських лідерів. Мирна угода, за його словами, може передбачати виведення військ ЗС РФ із Донбасу.