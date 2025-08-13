Мерц перервав відпустку: Зеленський прибуде до Берліна для відеозустрічі з Трампом, — Bild

Президент України Володимир Зеленський їде до Берліна з несподіваним візитом. І сидітиме поруч із Фрідріхом Мерцем у Відомстві федерального канцлера, беручи участь у відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом. Повідомляється, що Мерц перервав свою відпустку заради цієї зустрічі.

Мета раптового саміту в Берліні: підготовка до зустрічі Володимира Путіна і Дональда Трампа 15 серпня на Алясці. Канцлер Мерц координуватиме з кількома главами держав і урядів можливі мирні переговори, повідомляє Bild.

Мета відеозустрічі Фрідріха Мерца і президента США — потенційні наслідки зустрічі Дональда Трампа з кремлівським лідером Володимиром Путіним. Ходять чутки, що канцлер хоче перешкодити Трампу укласти сумнівну угоду, яка зрештою буде коштом України та Європи.

За даними уряду Німеччини, заплановано проведення відеоконференції з Трампом, Зеленським і главами європейських урядів у кілька раундів. Основна увага буде приділена тому, як реагувати на територіальні претензії Росії і які вимоги безпеки можуть бути реалізовані.

Або, висловлюючись мовою Трампа: яка угода може бути на розгляді? Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив вранці 13 серпня, що він "сповнений рішучості досягти справедливого і міцного миру, підкріпленого надійними і надійними гарантіями безпеки, які утримають Росію від погроз Україні в майбутньому".

Програма саміту в Берліні

Перед консультаціями з Трампом і віце-президентом США Дж. Д. Венсом о 14:00 відбудеться віртуальна зустріч з європейцями. Крім Великої Британії, у саміті також візьмуть участь Франція, Італія, Польща та Фінляндія, а також голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської ради Антоніу Кошта, генеральний секретар НАТО Марк Рютте і Володимир Зеленський.

Потім о 15:00 до європейського круглого столу приєднаються Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс. Це буде спробою переконати Трампа дотримуватися спільної лінії з європейцями.

О 16:30, європейці проведуть подальші віртуальні консультації без участі американців, щоб оцінити телефонну розмову з Трампом.

Нагадаємо, британські офіційні особи закликали лідерів ЄС припинити "непотрібні коментарі" щодо мирних переговорів щодо України, які наближаються між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, і попередили Емманюеля Макрона і Фрідріха Мерца, що публічні вимоги можуть "роздратувати" президента США.

Раніше стало відомо, що зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна відбудеться на військовій базі. Причому американська сторона всіма силами намагалася цього уникнути.