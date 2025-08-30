"Буде тристоронній саміт": Трамп заявив, що не вірить у зустріч Путіна і Зеленського

В інтерв'ю президент порівняв Росію та Україну з дітьми, які "б'ються в пісочниці" і повідомив, що не вірить у те, що Путін і Зеленський зустрінуться.

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що зустріч Володимира Путіна і президента України Зеленського видається малоймовірною, і для допомоги Європі у припиненні війни в Україні можуть знадобитися американські літаки. Про це він розповів 29 серпня в інтерв'ю журналістці Daily Caller Рейган Різ.

На зустрічі були присутні також директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг і його прессекретарка Керолайн Лівітт.

Трамп заявив, що готовий надати гарантії безпеки, навіть якщо для цього знадобиться американська авіаційна підтримка, щоб зупинити війну в Україні, і висловив сумніви щодо можливості зустрічі Путіна і Зеленського найближчим часом.

Рейган Різ запитала, чи можлива тристороння зустріч (a trilateral will still happen?), на що Трамп заявив, що тільки така зустріч і можлива, тому що двостороння малоймовірна.

"Але, знаєте, іноді люди до цього не готові. Я кажу, я використовую аналогію. Я використовував її кілька разів. У вас є дитина, і на майданчику, на дитячому майданчику, є інша дитина, і вони ненавидять одна одну, і вони починають битися. І ви хочете, щоб вони припинили, а вони продовжують. Через деякий час вони були б раді зупинитися... Іноді їм доводиться ще трохи поборотися, перш ніж вдається їх зупинити. Але це триває вже давно. Багато людей загинуло", — повідомив Трамп.

Говорячи про гарантії безпеки для України, Трамп сказав, що "можливо, ми що-небудь зробимо".

"Я хотів би, щоб щось було вирішено. Це не наші солдати, але щотижня гинуть від п'яти до семи тисяч людей, переважно молоді люди. Якби я міг це зупинити і дозволити літаку літати в повітрі час від часу, то це були б переважно європейці, але ми б їм допомогли. Вони, знаєте, їм це потрібно, і ми б їм допомогли, якби змогли щось зробити", — повідомив він.

Також він заявив, що війна в Україні — це не війна США, але "ми витратили сотні мільярдів доларів на цю війну".

"Тепер ми продаємо техніку НАТО. Ми не продаємо її Україні. Ми продаємо її НАТО. Вони платять за техніку. Ми не витрачаємо гроші на війну. Ось це різниця... Я не думаю, що це можна врегулювати без якихось гарантій безпеки, що у нас не буде військ на землі або чогось ще. Але якщо ми можемо допомогти Європі, а вони, знаєте, це зроблять, вони будуть там", — заявив Трамп.

Він також вкотре повторив, що йому "дісталася ця війна" і він намагається "загасити полум'я", і думав, що "вже все вийшло".

"Я робив це сім разів з іншими, я робив це з війнами, які були складнішими за цю, з точки зору відсутності людей. Так ось, три з цих воєн тривають уже понад 30 років, і я переміг у всіх", — заявив Трамп, спростувавши, що у нього виникли розбіжності з Путіним.

За словами президента США, вони з Путіним "ладнали".

"Ви бачили, у нас були хороші стосунки протягом багатьох років, дуже хороші. Саме тому я дійсно думав, що ми це зробимо. Я б із задоволенням це зробив. Можливо, їм доведеться ще трохи поборотися. Знаєте, просто продовжувати боротися. — нерозумно", — повідомив Трамп.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Дональд Трамп збирається відмовитися від дипломатичних зусиль щодо припинення війни в Україні.

А 29 серпня в Нью-Йорку зустрілися спецпредставник Трампа Стів Віткофф і глава апарату Зеленського Андрій Єрмак. Вони обговорили можливу зустріч Зеленського і Путіна, і Єрмак запросив Віткоффа відвідати Київ