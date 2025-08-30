Трамп збирається відійти від зупинки війни в Україні та покласти провину на Європу, — Axios

Президент США Дональд Трамп серйозно розглядає можливість відмови від дипломатичних зусиль доти, доки одна або обидві сторони не почнуть проявляти більше гнучкості. До того ж Трамп незадоволений поведінкою лідерів ЄС.

Related video

Після саміту на Алясці не спостерігається явного прогресу в припиненні війни в Україні. Помічники Трампа стверджують, що провину має бути покладено на європейських союзників, а не на Трампа або навіть на президента Росії Володимира Путіна, пише Axios.

Високопоставлені чиновники Білого дому вважають, що деякі європейські лідери публічно підтримують зусилля президента Трампа щодо припинення війни в Україні, але при цьому таємно намагаються звести нанівець закулісний прогрес, досягнутий після саміту на Алясці. Прогрес, про який нічого не відомо, оскільки і Путін, і Трамп лише заявили, що розмова була "продуктивною", але не відповідали на запитання журналістів після зустрічі в Анкориджі.

Зустріч Путіна і Трампа на Алясці Фото: Getty Images

Чиновники Білого дому нібито втрачають терпіння щодо європейських лідерів, які, за їхніми твердженнями, підштовхують Україну до отримання нереалістичних територіальних поступок від Росії.

Санкції, які США закликають Європу ухвалити проти Росії, включають повне припинення всіх закупівель нафти і газу, а також додаткові мита з боку ЄС на Індію і Китай, аналогічні тим, які США вже запровадили проти Індії.

"Європейці не можуть затягувати цю війну і плекати необґрунтовані очікування, водночас очікуючи, що Америка нестиме витрати. Якщо Європа захоче ескалувати цю війну, це буде її справа. Але вони будуть безнадійно виривати поразку з рук перемоги", — заявив високопоставлений представник Білого дому.

Після зустрічей із Путіним і президентом України Володимиром Зеленським Трамп неодноразово заявляв, що наступним кроком має стати саміт Путіна і Зеленського. Поки що росіяни відмовляються від зустрічей.

Зустріч Трампа і Зеленського в Білому домі Фото: Getty

Водночас українці відкинули будь-яке обговорення можливих територіальних поступок, якщо тільки росіяни не сядуть за стіл переговорів.

Трамп явно розчарований ситуацією, що склалася. І ще один інсайдер повідомив, що президент США серйозно розглядає можливість відмови від дипломатичних зусиль доти, доки одна або обидві сторони не почнуть проявляти більше гнучкості.

"Ми будемо сидіти склавши руки і спостерігати. Нехай вони поборються якийсь час, а там подивимося, що з цього вийде", — сказав чиновник.

Деякі офіційні особи США почали розглядати європейських лідерів як серйозну перешкоду, незважаючи на те, що Трамп провів дружню зустріч із ними та Зеленським менш ніж два тижні тому.

При цьому високопоставлені європейські чиновники, які брали участь у переговорах зі США з приводу війни між Україною і Росією, висловили здивування критикою США. Він зазначив, що ніхто не веде "закулісної боротьби" проти Трампа і європейські країни вже працюють над новим пакетом санкцій проти Росії.

Нагадаємо, 29 серпня в Нью-Йорку зустрілися спецпредставник Трампа Стів Віткофф і глава апарату Зеленського Андрій Єрмак. Вони обговорили можливу зустріч Зеленського і Путіна, і Єрмак запросив Віткоффа відвідати Київ, проте істотного прогресу досягнуто не було, повідомило джерело, обізнане про зустріч.

Також ЗМІ та соцмережі стали озвучувати тривожні чутки про те, що Дональд Трамп недієздатний, або взагалі помер.