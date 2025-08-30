Трамп собирается отойти от остановки войны в Украине и возложить вину на Европу, — Axios

Президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность отказа от дипломатических усилий до тех пор, пока одна или обе стороны не начнут проявлять больше гибкости. К тому же Трамп недоволен поведением лидеров ЕС.

После саммита на Аляске не наблюдается явного прогресса в прекращении войны в Украине. Помощники Трампа утверждают, что вина должна быть возложена на европейских союзников, а не на Трампа или даже на президента России Владимира Путина, пишет Axios.

Высокопоставленные чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры публично поддерживают усилия президента Трампа по прекращению войны на Украине, но при этом тайно пытаются свести на нет закулисный прогресс, достигнутый после саммита на Аляске. Прогресс, о котором ничего не известно, так как и Путин и Трамп лишь заявили, что разговор был "продуктивным", но не отвечали на вопросы журналистов после встречи в Анкоридже.

Встреча Путина и Трампа на Аляске Фото: Getty Images

Чиновники Белого дома якобы теряют терпение в отношении европейских лидеров, которые, по их утверждениям, подталкивают Украину к получению нереалистичных территориальных уступок от России.

Санкции, которые США призывают Европу принять против России, включают полное прекращение всех закупок нефти и газа, а также дополнительные пошлины со стороны ЕС на Индию и Китай, аналогичные тем, которые США уже ввели против Индии.

"Европейцы не могут затягивать эту войну и питать необоснованные ожидания, одновременно ожидая, что Америка будет нести издержки. Если Европа захочет эскалировать эту войну, это будет ее дело. Но они будут безнадежно вырывать поражение из рук победы", — заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

После встреч с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп неоднократно заявлял, что следующим шагом должен стать саммит Путина и Зеленского. Пока что россияне отказываются от встреч.

Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме Фото: Getty

В то же время украинцы отвергли любое обсуждение возможных территориальных уступок, если только русские не сядут за стол переговоров.

Трамп явно разочарован сложившейся ситуацией. И еще один инсайдер сообщил, что президент США серьезно рассматривает возможность отказа от дипломатических усилий до тех пор, пока одна или обе стороны не начнут проявлять больше гибкости.

"Мы будем сидеть сложа руки и наблюдать. Пусть они поборются какое-то время, а там посмотрим, что из этого выйдет", — сказал чиновник.

Некоторые официальные лица США начали рассматривать европейских лидеров как серьезное препятствие, несмотря на то, что Трамп провел дружескую встречу с ними и Зеленским менее двух недель назад.

При этом высокопоставленные европейские чиновники, участвовавший в переговорах с США по поводу войны между Украиной и Россией, выразил удивление критикой США. Он отметил, что никто не ведет "закулисной борьбы" против Трампа и европейские страны уже работают над новым пакетом санкций против России.

Напомним, 29 августа в Нью-Йорке встретились спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и глава аппарата Зеленского Андрей Ермак. Они обсудили возможную встречу Зеленского и Путина, и Ермак пригласил Уиткоффа посетить Киев, однако существенного прогресса достигнуто не было, сообщил источник, осведомленный о встрече.

Также СМИ и соцсети стали озвучивать тревожные слухи о том, что Дональд Трамп недееспособен, или вообще умер.