В соцсетях распространяют слухи о смерти Трампа: что известно

В американском сегменте социальных сетей начали распространяться слухи о возможной смерти президента США Дональда Трампа, который уже несколько дней подряд не появляется в прямом эфире телеканалов.

Скажем, опытный эксперт по внешней политике, журналистка Лора Розен констатирует, что американского лидера никто не видел несколько дней подряд и в ближайшее время его появление перед гражданами Белый дом не планирует.

Кроме того, журналисты т.н. президентского пула также не видели Дональда Трампа.

Поэтому в сети начали распространяться конспирологические теории о гибели Дональда Трампа из-за "синяка" на руке. Подобный "знак смерти", как отмечается, заметили у королевы Елизаветы, которая через два дня умерла.

На мысль о смерти президента наталкивал и рост спроса в пиццерии возле Белого дома.

Также странным кажется, что политика не видели даже за его любимым делом — игрой в гольф.

Кроме того, подозрительными кажутся слова Джей Ди Вэнса о готовности занять пост президента Соединенных Штатов в случае "чего-то страшного".

К тому же эксперты предполагают, что партия Трампа скрывала бы эту плохую новость до последнего.

Впрочем, в сети предполагают, что Трамп мог исчезнуть на выходные, чтобы вернуться во вторник с подтяжкой лица.

Кроме того, Дональд Трамп в своей социальной сети высказался относительно решения федерального апелляционного суда о незаконности его тарифов.

И в сети уверяют, что именно так высказывается американский президент. То есть, глава Белого дома никуда не исчезал, а слухи о его смерти, мягко говоря, являются преувеличением.

Напомним, синяки на руке американского президента Дональда Трампа в Белом доме объяснили тем, что главе Белого дома приходится пожимать очень много рук.

Фокус писал, что один из последних постов Дональда Трампа в собственной соцсети Truth Social был посвящен Соросам. Глава Белого дома считает, что миллиардеры должны быть осуждены за финансирование насильственных протестов.