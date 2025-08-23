Синяки на руке Трампа: в Белом доме объяснили причину их появления (фото)

На руке американского президента Дональда Трампа заметили большой синяк, скрытый под слоем косметики. В Белом доме объяснили это тем, что главе Белого дома приходится пожимать очень много рук.

Related video

На правой руке 79-летнего Дональда Трампа неоднократно замечали синяки, пишет Daily Beast.

В пятницу рука Трампа была покрыта толстым слоем тонального крема. Как отмечается, с тех пор, как политик вернулся на свой пост, он неоднократно использовал макияж, чтобы скрывать гематомы на правой руке.

"Президент Трамп — человек из народа, и он встречает больше американцев и ежедневно пожимает им руки, чем любой другой президент в истории", — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт.

Она отметила, что незначительные раздражения мягких тканей возникли от частых рукопожатий, и Белому дому нечего скрывать о здоровье политика.

Стоит отметить, что в апреле врачи объявляли, что у Трампа отличное когнитивное и физическое здоровье, однако позже, как стало известно, у главы Белого дома диагностировали хроническую венозную недостаточность. Для решения проблемы опухших лодыжек политик вынужден использовать компрессионные носки.

Напомним, хроническую венозную недостаточность, из-за которой у Трампа отекают ноги, обнаружили во время комплексного медицинского обследования. В то же время во время двустороннего допплеровского УЗИ вен нижних конечностей признаков тромбоза, глубоких вен или заболеваний артерий не обнаружено.

Также Фокус писал, что президент Владимир Зеленский подарил американскому лидеру клюшку для игры в гольф, которую ему передал младший сержант ВСУ Константин Картавцев. Военный потерял ногу в первые месяцы полномасштабного российского вторжения и гольф стал для бойца частью реабилитации.