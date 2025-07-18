Отекают ноги и появляются синяки на руках: у Трампа обнаружили хроническое заболевание (видео)

У президента США Дональда Трампа обнаружили хроническую венозную недостаточность, из-за которой у него отекают ноги.

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Заболевание обнаружили во время комплексного медицинского обследования, которое включало диагностические сосудистые исследования, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"В последнее время президент Трамп заметил легкий отек в нижней части ног. Согласно рутинному медосмотру и из чрезмерной осторожности этот вопрос тщательно изучил медицинский отдел Белого дома. Президент прошел комплексное обследование, включая диагностические сосудистые исследования. Проведено двустороннее допплеровское УЗИ вен нижних конечностей, которое выявило хроническую венозную недостаточность", — сказала Левитт.

Она отметила, что Трамп сам захотел, чтобы Левитт прочитала записку от врача американского президента.

"Важно, что признаков тромбоза, глубоких вен или заболеваний артерий не обнаружено", — подчеркнула Левитт.

По ее словам, лабораторные тесты включали общий анализ крови, метаболическую панель, коагулограмму и сердечные маркеры.

"Все результаты были в пределах нормы. Также проведена эхокардиограмма, которая подтвердила нормальную структуру и функцию сердца. Признаков сердечной недостаточности, почечных проблем или системных болезней не обнаружено", — отметила Левитт.

Пресс-секретарь белого дома также пояснила, что синяки на тыльной стороне руки Трампа, которые видны на недавних фото, появились из-за раздражения мягких тканей от частых рукопожатий и приема аспирина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

"Это известный и безопасный побочный эффект терапии аспирином. Президент остается в прекрасной форме", — подчеркнула Левитт.

Напомним, в сентябре 2021 года Дональд Трамп заявил, что от участия в президентских выборах его способна удержать исключительно болезнь.

17 июля Трамп похвастался тем, что убедил компанию Coca-Cola использовать тростниковый сахар вместо кукурузного сиропа.