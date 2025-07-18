Набрякають ноги та з'являються синці на руках: у Трампа виявили хронічне захворювання (відео)

У президента США Дональда Трампа виявили хронічну венозну недостатність, через яку у нього набрякають ноги.

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Захворювання виявили під час комплексного медичного обстеження, яке включало діагностичні судинні дослідження, повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

"Останнім часом президент Трамп помітив легкий набряк у нижній частині ніг. Згідно з рутинним медоглядом та з надмірної обережності це питання ретельно вивчив медичний відділ Білого дому. Президент пройшов комплексне обстеження, включаючи діагностичні судинні дослідження. Проведено двобічне доплерівське УЗД вен нижніх кінцівок, яке виявило хронічну венозну недостатність", — сказала Левітт.

Вона зазначила, що Трамп сам захотів, аби Левітт прочитала записку від лікаря американського президента.

"Важливо, що ознак тромбозу, глибоких вен чи захворювань артерій не виявлено", — підкреслила Левітт.

За її словами, лабораторні тести включали загальний аналіз крові, метаболічну панель, коагулограму та серцеві маркери.

"Усі результати були в межах норми. Також проведено ехокардіограму, яка підтвердила нормальну структуру та функцію серця. Ознак серцевої недостатності, ниркових проблем чи системних хвороб не виявлено", — наголосила Левітт.

Речниця білого дому також пояснила, що синці на тильній стороні руки Трампа, які видно на недавніх фото, з'явились через подразнення м'яких тканин від частих рукостискань та приймання аспірину для профілактики серцево-судинних захворювань.

"Це відомий і безпечний побічний ефект терапії аспірином. Президент залишається у чудовій формі", — наголосила Левітт.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Дональд Трамп заявив, що від участі у президентських виборах його здатна утримати виключно хвороба.

17 липня Трамп похвалився тим, що переконав компанію Coca-Cola використовувати тростинний цукор замість кукурудзяного сиропу.