Трамп заявив, що хвороба здатна утримати його від участі у виборах президента США

Хоча "дзвінок доктора" і здатний утримати 45-го президента від боротьби за крісло в Білому домі, зараз республіканець "почуває себе добре".

45-й президент США Дональд Трамп заявив, що від участі в виборах глави держави в 2024 році його здатна утримати виключно хвороба. Ці слова прозвучали під час інтерв'ю, яке політик давав радіостанції Real America's Voice.

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"Зупинити мене може дзвінок доктора або щось в такому дусі", — сказав журналістам республіканець.

У той же час колишній керівник держави підкреслив, що на сьогоднішній день його самопочуття нарікань не викликає.

"Але взагалі-то, ... я почуваю себе добре", — зазначив Трамп.

Фокус раніше писав про те, куди пропала і чим зараз займається дружина Трампа — Меланія. Життя в Білому домі обтяжувала дружину 45-го президента США Дональда Трампа, і якщо її чоловік ще раз виграє вибори президента, повернення до Вашингтона буде для неї "самим плозхім сценарієм".

Не так давно в ЗМІ знову поповзли чутки про можливе розладі в парі після того, що 14 червня дружина Трампа не була присутня на 75-річчі свого чоловіка.

Також повідомлялося, що свиняча відбивна з профілем Трампа принесла художнику з Іспанії перемогу в світовому конкурсі.