Свиняча відбивна з профілем Трампа принесла художнику з Іспанії перемогу у світовому конкурсі
Щоб знайти потрібний матеріал для карикатури, іспанський художник близько пів року ходив по м'ясних магазинах.
52-річний іспанський художник-колажист Асьєр Санс здобув перемогу на конкурсі карикатур World Humor Awards, який відбувся в італійському місті Сальсомаджоре за участю 250 художників з 75 країн світу, повідомляє Free News.
Перемогу в категорії "Гумористичний портрет" йому приніс шматок свинячої відбивної, що нагадує профіль 45-го президента США Дональда Трампа.
За словами Асьєра, він майже пів року ходив по м'ясних крамницях, щоб знайти ідеальну відбивну для реалізації свого творчого задуму.
Першу популярність Сансу приніс все той же Дональд Трамп. Карикатура на політика, виконана в техніці колажу з бананом, свинячою ковбасою чорізо і вареною ковбасою мортаделла, привернула увагу громадськості. Робота іспанця була виставлена в Лондонському музеї дизайну (2018), ставши першим вірусним колажем у світі.
Свою кар'єру художник почав ще у 18-річному віці. Він спеціалізується на спортивному, соціально-економічному і політичному гуморі, публікується у важливих міжнародних ЗМІ. Один з його колажів став частиною книги Бена Арогандада "Fake Views? Обкладинки книг Дональда Трампа", де зібрані найкращі обкладинки про Трампа, видані по всьому світу.
У художника є свій сайт, де представлені найрізноманітніші роботи, починаючи від сатиричних колажів з продуктів та підручних матеріалів і закінчуючи мальованими карикатурами.
Згідно з умовами конкурсу World Humor Awards, який цього року проходив ушосте, нагородження переможців відбудеться 28 серпня.
Нагадаємо, у Франції після вбивства вчителя історії Семюеля Паті влада висловила ідею опублікувати книгу з найбільш значними політичними та релігійними карикатурами. Паті був убитий в комуні Конфлан-Сент-Оноріон, де 16 жовтня минулого року йому відрубали голову за те, що той нібито показав у школі карикатури на пророка Мухаммеда з журналу Charlie Hebdo. Пізніше з'ясувалося, що викладача оббрехала одна з учениць, яка хотіла прогуляти урок.