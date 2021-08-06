Свиняча відбивна з профілем Трампа принесла художнику з Іспанії перемогу у світовому конкурсі

Щоб знайти потрібний матеріал для карикатури, іспанський художник близько пів року ходив по м'ясних магазинах.

52-річний іспанський художник-колажист Асьєр Санс здобув перемогу на конкурсі карикатур World Humor Awards, який відбувся в італійському місті Сальсомаджоре за участю 250 художників з 75 країн світу, повідомляє Free News.

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Перемогу в категорії "Гумористичний портрет" йому приніс шматок свинячої відбивної, що нагадує профіль 45-го президента США Дональда Трампа.

За словами Асьєра, він майже пів року ходив по м'ясних крамницях, щоб знайти ідеальну відбивну для реалізації свого творчого задуму.

[ + – ] Свиняча відбивна у вигляді профілю Трампа вразила журі конкурсу World Humor Awards Фото: Соцсети

Першу популярність Сансу приніс все той же Дональд Трамп. Карикатура на політика, виконана в техніці колажу з бананом, свинячою ковбасою чорізо і вареною ковбасою мортаделла, привернула увагу громадськості. Робота іспанця була виставлена в Лондонському музеї дизайну (2018), ставши першим вірусним колажем у світі.

[ + – ] Робота Санса, що стала першим вірусним колажем у світі

Свою кар'єру художник почав ще у 18-річному віці. Він спеціалізується на спортивному, соціально-економічному і політичному гуморі, публікується у важливих міжнародних ЗМІ. Один з його колажів став частиною книги Бена Арогандада "Fake Views? Обкладинки книг Дональда Трампа", де зібрані найкращі обкладинки про Трампа, видані по всьому світу.

У художника є свій сайт, де представлені найрізноманітніші роботи, починаючи від сатиричних колажів з продуктів та підручних матеріалів і закінчуючи мальованими карикатурами.

Згідно з умовами конкурсу World Humor Awards, який цього року проходив ушосте, нагородження переможців відбудеться 28 серпня.

Нагадаємо, у Франції після вбивства вчителя історії Семюеля Паті влада висловила ідею опублікувати книгу з найбільш значними політичними та релігійними карикатурами. Паті був убитий в комуні Конфлан-Сент-Оноріон, де 16 жовтня минулого року йому відрубали голову за те, що той нібито показав у школі карикатури на пророка Мухаммеда з журналу Charlie Hebdo. Пізніше з'ясувалося, що викладача оббрехала одна з учениць, яка хотіла прогуляти урок.