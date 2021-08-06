Свиная отбивная с профилем Трампа принесла художнику из Испании победу в мировом конкурсе

Чтобы найти подходящий материал для карикатуры, испанский художник около полугода ходил по мясным магазинам.

52-летний испанский художник-коллажист Асьер Санс одержал победу на конкурсе карикатур World Humor Awards, который прошел в итальянском городе Сальсомаджоре с участием 250 художников из 75 стран мира, сообщает Free News.

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Победу в категории "Юмористический портрет" ему принес кусок свиной отбивной, напоминающий профиль 45-го президента США Дональда Трампа.

По словам Асьера, он почти полгода ходил по ясным лавкам, чтобы найти идеальную отбивную для реализации своего творческого замысла.

[ + – ] Свиная отбивная в виде профиля Трампа впечатлила жюри конкурса World Humor Awards Фото: Соцсети

Первую известность Сансу принес все тот же Дональд Трамп. Карикатура на политика, выполненная в технике коллажа с бананом, свиной колбасой чоризо и вареной колбасой мортаделла, привлекла внимание общественности. Работа испанца была выставлена в Лондонском музее дизайна (2018), став первым вирусным коллажом в мире.

[ + – ] Работа Санса, ставшая первым вирусным коллажом в мире

Свою карьеру художник начал еще в 18-летнем возрасте. Он специализируется на спортивном, социально-экономическом и политическом юморе, публикуется в важных международных СМИ. Один из его коллажей стал частью книги Бена Арогандада "Fake Views? Обложки книг Дональда Трампа", где собраны лучшие обложки о Трампе, изданные по всему миру.

У художника есть свой сайт, где представлены самые разнообразные работы, начиная от сатирических коллажей из продуктов и подручных материалов и заканчивая рисованными карикатурами.

Согласно условиям конкурса World Humor Awards, который в этом году проходил шестой раз, награждение победителей состоится 28 августа.

Напомним, во Франции после убийства учителя истории Самюэля Пати власти высказали идею опубликовать книгу с наиболее значимыми политическими и религиозными карикатурами. Пати был убит в коммуне в коммуне Конфлан-Сент-Онорион, где 16 октября прошлого года ему отрубили голову за то, что тот якобы показал в школе карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Позже выяснилось, что преподавателя оклеветала одна из учениц, которая хотела прогулять урок.