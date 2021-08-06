Свиная отбивная с профилем Трампа принесла художнику из Испании победу в мировом конкурсе
Чтобы найти подходящий материал для карикатуры, испанский художник около полугода ходил по мясным магазинам.
52-летний испанский художник-коллажист Асьер Санс одержал победу на конкурсе карикатур World Humor Awards, который прошел в итальянском городе Сальсомаджоре с участием 250 художников из 75 стран мира, сообщает Free News.
Победу в категории "Юмористический портрет" ему принес кусок свиной отбивной, напоминающий профиль 45-го президента США Дональда Трампа.
По словам Асьера, он почти полгода ходил по ясным лавкам, чтобы найти идеальную отбивную для реализации своего творческого замысла.
Первую известность Сансу принес все тот же Дональд Трамп. Карикатура на политика, выполненная в технике коллажа с бананом, свиной колбасой чоризо и вареной колбасой мортаделла, привлекла внимание общественности. Работа испанца была выставлена в Лондонском музее дизайна (2018), став первым вирусным коллажом в мире.
Свою карьеру художник начал еще в 18-летнем возрасте. Он специализируется на спортивном, социально-экономическом и политическом юморе, публикуется в важных международных СМИ. Один из его коллажей стал частью книги Бена Арогандада "Fake Views? Обложки книг Дональда Трампа", где собраны лучшие обложки о Трампе, изданные по всему миру.
У художника есть свой сайт, где представлены самые разнообразные работы, начиная от сатирических коллажей из продуктов и подручных материалов и заканчивая рисованными карикатурами.
Согласно условиям конкурса World Humor Awards, который в этом году проходил шестой раз, награждение победителей состоится 28 августа.
Напомним, во Франции после убийства учителя истории Самюэля Пати власти высказали идею опубликовать книгу с наиболее значимыми политическими и религиозными карикатурами. Пати был убит в коммуне в коммуне Конфлан-Сент-Онорион, где 16 октября прошлого года ему отрубили голову за то, что тот якобы показал в школе карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Позже выяснилось, что преподавателя оклеветала одна из учениц, которая хотела прогулять урок.