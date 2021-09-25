Трамп заявил, что болезнь способна удержать его от участия в выборах президента США

Хотя "звонок доктора" и способен удержать 45-го президента от борьбы за кресло в Белом доме, сейчас республиканец "чувствует себя хорошо".

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что от участия в выборах главы государства в 2024 году его способна удержать исключительно болезнь. Эти слова прозвучали во время интервью, которое политик давал радиостанции Real America's Voice.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Остановить меня может звонок доктора или что-то в таком духе", — сказал журналистам республиканец.

В то же время бывший руководитель государства подчеркнул, что на сегодняшний день его самочувствие нареканий не вызывает.

"Но вообще-то, … я чувствую себя хорошо", — отметил Трамп.

Фокус ранее писал о том, куда пропала и чем сейчас занимается супруга Трампа — Мелания. Жизнь в Белом доме тяготила жену 45-го президента США Дональда Трампа, и если ее муж еще раз выиграет выборы президента, возвращение в Вашингтон будет для нее "самым плозхим сценарием".

Не так давно в СМИ снова поползли слухи о возможном разладе в паре после того, как 14 июня жена Трампа не присутствовала на 75-летии своего супруга.

Также сообщалось, что свиная отбивная с профилем Трампа принесла художнику из Испании победу в мировом конкурсе.