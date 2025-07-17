Змінять рецепт Coca-Cola: Трамп заявив про нове досягнення

Глава Білого дому Дональд Трамп похвалився тим, що переконав компанію Coca-Cola використовувати тростинний цукор замість кукурудзяного сиропу, і його почули.

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Президент США запевнив, що керівництво компанії погодилося на його пропозицію, розповівши про це в соціальних мережах, пише ВВС.

"Я розмовляв з Coca-Cola про використання СПРАВЖНЬОГО тростинного цукру в Coca-Cola в США, і вони погодилися. Я хотів би подякувати всім, хто займає керівні посади в Coca-Cola. Це буде дуже гарний хід з їхнього боку — ось побачите. Він просто кращий!" — написав він.

Водночас у самій компанії поки що не підтверджують намірів внести зміни до рецепта, але зазначили, що "цінують ентузіазм президента Трампа", і "незабаром буде опубліковано детальнішу інформацію про нові інноваційні пропозиції в нашій лінійці продуктів Coca-Cola".

Заява Трампа не містила додаткових подробиць, хоча міністр охорони здоров'я і соціальних служб Роберт Ф. Кеннеді-молодший пообіцяв вжити жорстких заходів проти ультра-оброблених продуктів, включно із солодкими напоями та підсолоджувачами, у рамках програми "Зробимо Америку знову здоровою".

Він закликає компанії виключити зі своєї продукції такі інгредієнти, як кукурудзяний сироп, рослинні олії та штучні барвники, пов'язуючи їх із цілою низкою проблем зі здоров'ям.

До чого тут сироп

Coca-Cola використовує кукурудзяний сироп у своїй американській продукції для підсолоджування більшості з 1980 року, щоб знизити виробничі витрати на тлі зростання цін на цукор. Сироп також довговічніший при зберіганні, ніж звичайний цукор.

В інших країнах, таких як Мексика, Велика Британія та Австралія, для виробництва Coca-Cola використовують тростинний цукор.

У Coca-Cola вже є кілька продуктів із тростинним цукром, включно з Mexican Coke, або MexiCoke, яка набула популярності серед споживачів.

Coca-Cola почала імпортувати MexiCoke з Мексики 2005 року — до цього її продавали неавторизовані незалежні дилери. Компанія також випускає кошерну колу з жовтою кришкою, придатну для Песаха, і лінійку "місцевих смаків", що містить смаки персика з Джорджії та малини з Каліфорнії, в яких використовується тростинний цукор.

У США для підсолоджування Coca-Cola використовують кукурудзяний сироп Фото: Getty

У квітні генеральний директор Coca-Cola Джеймс Квінсі заявив інвесторам, що "ми продовжуємо домагатися прогресу в зниженні вмісту цукру в наших напоях".

Якщо кукурудзяний сироп такиї замінять тростинним цукром, то найбільше це вдарить по фермерах, які вирощують кукурудзу, пише Time.

"Заміна кукурудзяного сиропу з високим вмістом фруктози тростинним цукром призведе до втрати тисяч робочих місць в американській харчовій промисловості, зниження доходів фермерських господарств і збільшення імпорту імпортного цукру, і все це без будь-якої харчової користі", — заявив президент і генеральний директор Асоціації переробників кукурудзи Джон Боде.

Зазначимо, що сам Трамп регулярно п'є дієтичну колу, в якій використовується штучний підсолоджувач аспартам. На столі Resolute в Овальному кабінеті було встановлено спеціальну кнопку, щоб йому подавали цю газовану воду.

Раніше Фокус писав, що Трамп розбудив журналіста посеред ночі, щоб дати йому інтерв'ю, а також розповів, як його дружина Меланія відреагувала на його дзвінок Путіну.