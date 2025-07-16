Розбудив посеред ночі: Трамп налякав репортера телефонним дзвінком

Президент США Дональд Трамп прославився своєю звичкою дзвонити журналістам зненацька. Одним із тих, хто відчув це на собі, став головний репортер ВВС у Північній Америці Гері О'Доног'ю.

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За словами репортера, схоже, телефонні розмови тет-а-тет із представниками ЗМІ подобаються главі Білого дому більше, ніж традиційні пресконференції або телеінтерв'ю. Про це О'Доног'ю написав у колонці для ВВС.

Журналіст розповів, що хотів поговорити з Трампом 13 липня, у річницю замаху на нього в Батлері, штат Пенсільванія, оскільки він висвітлював цей випадок, і тоді його репортаж облетів світові ЗМІ.

У неділю ввечері йому повідомили, що за кілька хвилин дзвінок відбудеться, але телефон так і не задзвонив, незважаючи на те, що О'Донох'ю з колегами приготувалися до ексклюзивного інтерв'ю.

Гері О'Доног'ю Фото: соцмережа Х

"До вечора я майже зневірився, що інтерв'ю все ж відбудеться, і після довгих кількох тижнів у дорозі, без вихідних, я був виснажений і ліг подрімати. Раптом пролунав дзвінок", — пише він.

Телефонувала прессекретарка Трампа, Керолайн Левітт, яка повідомила, що зараз передасть слухавку президенту.

"Я побіг у вітальню, намагаючись запитати, чи відшукати свій цифровий диктофон. Лінія обірвалася, і я вирішив, що цим усе і скінчиться. Але вони знову вийшли на зв'язок, і я майже 20 хвилин проговорив із Трампом абсолютно про все", — похвалився репортер.

Під час бесіди вони торкнулися теми замаху, розчарування Трампа Володимиром Путіним, поговорили про відносини США з НАТО і Британією.

Гері О'Доног'ю опублікував частину бесіди з Трампом на Х

Про стосунки ЗМІ та Дональда Трампа ходять легенди. Він то погрожує їх закрити, то виявляє несподівану увагу до окремих журналістів.

Так, у квітні Трамп розкритикував програму "60 Minutes", що виходить на американському каналі CBS. Не виключено, що він обурився через сюжети, які присвячені Володимиру Зеленському та ситуації з Гренландією.

У червні під час саміту НАТО в Гаазі Дональд Трамп звернув увагу на журналістку "BBC Україна" Мирославу Пецу. Вона запитала про постачання Україні систем протиракетної оборони Patriot. Глава Сполучених Штатів пообіцяв, що розгляне це питання.

Він поцікавився в неї, де її чоловік, і журналістка відповіла, що той воює.

"Передайте привіт вашому чоловікові. Добре?" — сказав Трамп.

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"Мені не можна говорити, тому що це може бути кінцем моєї політичної кар'єри. Але ти красива, і ти красива всередині. Я хотів би, щоб у мене було більше таких репортерів, як ти", — заявив Трамп у присутності віцепрезидента, держсекретаря і міністрів закордонних справ.

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