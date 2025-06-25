"Передайте привіт чоловікові": Трамп пообіцяв українській журналістці подумати про передачу Patriot (відео)

Журналістка "BBC Україна" Мирослава Пеца під час саміту НАТО в Гаазі поставила президенту США Дональду Трампу запитання щодо постачання Україні систем протиракетної оборони Patriot. Глава Сполучених Штатів пообіцяв, що розгляне це питання.

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Під час розмови з журналісткою на пресконференції президент США Дональд Трамп запитав, чи живе вона зараз в Україні. Представниця ЗМІ розповіла, що живе з дітьми у Варшаві, бо так хотів її чоловік, який служить у Силах оборони України.

"Це важко", — сказав у відповідь Дональд Трамп. Він також назвав журналістку "дивовижною".

"Дозвольте мені сказати вам, вони (українці — ред.) хочуть отримати ракети для Patriot. І ми подивимося, чи зможемо надати деякі. Їх дуже важко дістати. Нам вони теж потрібні, ми постачали їх Ізраїлю, і вони дуже ефективні, 100%… Це дуже гарне запитання. І я бажаю вам удачі. Я розумію, що це вас дуже засмучує. Передайте привіт вашому чоловікові. Добре?" — сказав президент США.

Саміт НАТО в Гаазі: деталі

Нагадаємо, 24-25 червня у Нідерландах проходить саміт НАТО, куди приїхав президент Володимир Зеленський. Чого слід очікувати Україні від зустрічі на найвищому рівні в рамках Альянсу, з’ясовував Фокус.

Президент України Володимир Зеленський приїхав на саміт НАТО в чорному костюмі. Раніше глава держави обіцяв відмовитися від мілітарі-стилю тільки після завершення війни з Росією.

Під час саміту НАТО Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом. Президент України повідомив, що зустріч з Трампом була тривала та змістовна.

Фокус також писав, що президент США Дональд Трамп, прямуючи на саміт НАТО в Гаагу, заявив, що президент Росії Володимир Путін пропонував допомогу у врегулюванні ізраїльсько-іранського конфлікту.