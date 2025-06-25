"Був дуже милим": як пройшла зустріч Трампа і Зеленського та про що вони говорили

Президент США Дональд Трамп розповів про зустріч із Володимиром Зеленським в Гаазі. Він наголосив, що питання припинення бойових дій між Росією та Україною на ній не порушували.

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За словами Трампа, він вирішив поспілкуватися з українським президентом, бо "просто хотів знати, як у нього справи". Політик зазначив, що зустріч пройшла у доброзичливій атмосфері, хоча у минулому між ними були непрості періоди. Про це він заявив під час пресконференції на полях саміту НАТО у Гаазі 25 червня.

"Він був дуже милим, насправді. Знаєте, у нас іноді були важкі часи. Я думаю, що він хотів би, щоб це (війна РФ проти України — ред.) закінчилося… Я збираюся поговорити з Володимиром Путіним. Подивимося, чи зможемо ми це закінчити", — сказав Трамп.

Також він висловив припущення, що Росія може мати територіальні амбіції не лише щодо України, а й стосовно інших держав.

Крім того, Трамп знову заявив, що Путін нібито хоче припинити війну, назвавши його "людиною, яка заплуталась".

Щодо подальшої підтримки України з боку США, Трамп зауважив, що ще буде "дивитися", чи надавати Києву фінансування для оборони.

Зеленський про зустріч з Трампом в Гаазі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч з Трампом була тривала та змістовна. За його словами, вони охопили дійсно важливі питання, зокрема, як припинити вогонь та досягти миру.

"Я дякую пану Президенту, дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру", — зазначив президент.

Згодом він додав, що з Трампом обговорили захист людей, передусім закупівлю американських систем ППО для прикриття міст, церков, інфраструктури. Також говорили про можливе співвиробництво дронів.

"Розповів Президенту і про те, як пройшли зустрічі технічної команди в Стамбулі та обміни полоненими й загиблими… Поговорили про ситуацію на полі бою. Путін точно не перемагає. Представив Президенту фактаж того, що реально відбувається на землі", — повідомив Зеленський.

Саміт НАТО в Гаазі: що відомо

Нагадаємо, 24-25 червня у Нідерландах проходить саміт НАТО, куди приїхав президент Володимир Зеленський. Чого слід очікувати Україні від зустрічі на найвищому рівні в рамках Альянсу, з’ясовував Фокус.

Президент України Володимир Зеленський приїхав на саміт НАТО в чорному костюмі. Раніше глава держави обіцяв відмовитися від мілітарі-стилю тільки після завершення війни з Росією.

Фокус також писав, що президент США Дональд Трамп, прямуючи на саміт НАТО в Гаагу, заявив, що президент Росії Володимир Путін пропонував допомогу у врегулюванні ізраїльсько-іранського конфлікту.