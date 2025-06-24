"Мені потрібна допомога з вами": Трамп розраховує на угоду з Путіним

Президент США Дональд Трамп, прямуючи на саміт НАТО в Гаагу, заявив, що президент Росії Володимир Путін пропонував допомогу у врегулюванні ізраїльсько-іранського конфлікту.

Related video

Дональд Трамп спочатку заявив, що "хотів би побачити угоду з Росією", маючи на увазі війну в Україні. А потім повідомив, що спілкувався з Путіним щодо війни в Ірані, пише Fox News.

"Як ви знаєте, Володимир зателефонував мені. Він запитав: "Чи можу я допомогти вам з Іраном?". Я сказав: "Ні, мені не потрібна допомога з Іраном. Мені потрібна допомога з вами". І я сподіваюся, що ми укладемо угоду з Росією. Це ганьба, минулого тижня загинуло шість тисяч солдатів", — заявив Трамп журналістам.

Трамп зробив це зауваження, прямуючи до Нідерландів на саміт НАТО.

Трамп полетів до Гааги на саміт НАТО

Постійний представник Росії в ООН цього тижня заявив, що руйнівні авіаудари адміністрації Трампа по Ірану відкрили "скриньку Пандори" і можуть призвести до глобальної "ядерної катастрофи".

Василь Небензя, виступаючи на позачерговому засіданні Ради Безпеки в неділю, заявив, що Росія "рішуче засуджує безвідповідальні, небезпечні та провокаційні дії, вжиті США проти Ісламської Республіки Іран, яка є суверенною державою і державою-членом ООН".

"Своїми діями США відкрили скриньку Пандори, і ніхто не знає, до яких нових наслідків це може призвести", — заявив Небензя, повідомивши, що якщо не зупинити "ескалацію", то Близький Схід опиниться на межі масштабного конфлікту, а весь світ — на межі ядерної катастрофи.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп обмінявся повідомленнями в соцмережах із колишнім президентом Росії Дмитром Медведєвим. Той заявив, що бомбардування ядерних об'єктів Ірану ні до чого не призвело. Але обурення президента США викликав натяк на те, що інші країни можуть передати Ірану "ядерний боєкомплект".

Після суворої відповіді президента США Медведєв, зараз заступник голови Радбезу РФ, заявив, що Росія нічого не передаватиме Ірану, але можуть "інші країни".