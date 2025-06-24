"Мне нужна помощь с вами": Трамп рассчитывает на сделку с Путиным

Президент США Дональд Трамп, направляясь на саммит НАТО в Гаагу, заявил, что президент России Владимир Путин предлагал помощь в урегулировании израильско-иранского конфликта.

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Дональд Трамп сначала заявил, что "хотел бы увидеть сделку с Россией", имея в виду войну в Украине. А потом сообщил, что общался с Путиным по поводу войны в Иране, пишет Fox News.

"Как вы знаете, Владимир позвонил мне. Он спросил: "Могу ли я помочь вам с Ираном?". Я сказал: "Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами". И я надеюсь, что мы заключим сделку с Россией. Это позор, на прошлой неделе погибло шесть тысяч солдат", — заявил Трамп журналистам.

Трамп сделал это замечание, направляясь в Нидерланды на саммит НАТО.

Трамп улетел в Гаагу на саммит НАТО

Постоянный представитель России в ООН на этой неделе заявил, что разрушительные авиаудары администрации Трампа по Ирану открыли "ящик Пандоры" и могут привести к глобальной "ядерной катастрофе".

Василий Небензя, выступая на внеочередном заседании Совета Безопасности в воскресенье, заявил, что Россия "решительно осуждает безответственные, опасные и провокационные действия, предпринятые США против Исламской Республики Иран, которая является суверенным государством и государством-членом ООН".

"Своими действиями США открыли ящик Пандоры, и никто не знает, к каким новым последствиям это может привести", — заявил Небензя, сообщив, что если не остановить "эскалацию", то Ближний Восток окажется на грани масштабного конфликта, а весь мир — на грани ядерной катастрофы.

Напомним, ранее Дональд Трамп обменялся сообщениями в соцсетях с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым. Тот заявил, что бомбардировка ядерных объектов Ирана ни к чему не привела. Но возмущение президента США вызвал намек на то, что другие страны могут передать Ирану "ядерный боекомплект".

После суровой отповеди президента США, Медведев, сейчас замглавы Совбеза РФ, заявил, что Россия ничего не будет передавать Ирану, но могут "другие страны".