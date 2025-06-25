"Был очень милым": как прошла встреча Трампа и Зеленского и о чем они говорили

Президент США Дональд Трамп рассказал о встрече с Владимиром Зеленским в Гааге. Он отметил, что вопрос прекращения боевых действий между Россией и Украиной на ней не поднимали.

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По словам Трампа, он решил пообщаться с украинским президентом, потому что "просто хотел знать, как у него дела". Политик отметил, что встреча прошла в доброжелательной атмосфере, хотя в прошлом между ними были непростые периоды. Об этом он заявил во время пресс-конференции на полях саммита НАТО в Гааге 25 июня.

"Он был очень милым, на самом деле. Знаете, у нас иногда были тяжелые времена. Я думаю, что он хотел бы, чтобы это(война РФ против Украины — ред.) закончилось... Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным. Посмотрим, сможем ли мы это закончить", — сказал Трамп.

Также он высказал предположение, что Россия может иметь территориальные амбиции не только в отношении Украины, но и в отношении других государств.

Кроме того, Трамп снова заявил, что Путин якобы хочет прекратить войну, назвав его "человеком, который запутался".

Относительно дальнейшей поддержки Украины со стороны США, Трамп отметил, что еще будет "смотреть", предоставлять ли Киеву финансирование для обороны.

Зеленский о встрече с Трампом в Гааге

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча с Трампом была длительная и содержательная. По его словам, они охватили действительно важные вопросы, в частности, как прекратить огонь и достичь мира.

"Я благодарю господина Президента, спасибо Соединенным Штатам. Говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира. Говорили о том, как защитить наших людей. Ценим внимание и готовность помогать приближению мира", — отметил президент.

Впоследствии он добавил, что с Трампом обсудили защиту людей, прежде всего закупку американских систем ПВО для прикрытия городов, церквей, инфраструктуры. Также говорили о возможном сопроизводстве дронов.

"Рассказал Президенту и о том, как прошли встречи технической команды в Стамбуле и обмены пленными и погибшими... Поговорили о ситуации на поле боя. Путин точно не побеждает. Представил Президенту фактаж того, что реально происходит на земле", — сообщил Зеленский.

Саммит Нато в Гааге: что известно

Напомним, 24-25 июня в Нидерландах проходит саммит НАТО, куда приехал президент Владимир Зеленский. Чего следует ожидать Украине от встречи на высшем уровне в рамках Альянса, выяснял Фокус.

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на саммит НАТО в черном костюме. Ранее глава государства обещал отказаться от милитари-стиля только после завершения войны с Россией.

Фокус также писал, что президент США Дональд Трамп, направляясь на саммит НАТО в Гаагу, заявил, что президент России Владимир Путин предлагал помощь в урегулировании израильско-иранского конфликта.