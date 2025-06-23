Саммит НАТО в Гааге: как Украине "обойти" Трампа и остаться в фокусе Альянса

24-25 июня в Нидерландах пройдет саммит НАТО, куда планирует приехать по приглашению генсека Марка Рютте и президент Владимир Зеленский. Чего следует ожидать Украине от встречи на высшем уровне в рамках Альянса, выяснял Фокус.

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В воскресенье, 22 июня страны НАТО приняли заявление будущего саммита, в котором определили цель до 2035 года увеличить ежегодные расходы на оборону и безопасность до 5% ВВП. Заявление, по данным источников Reuters, получило одобрение всех 32 государств-членов НАТО, но станет официальным только после утверждения персонально лидерами, включая президента США Трампа, на саммите в Гааге в среду, 25 июня. Отметим, что именно глава Белого дома долгое время требовал от союзников обязаться повысить оборонные расходы до этого показателя.

Почему саммит НАТО крутится вокруг Трампа

На саммите НАТО 24-25 июня решили значительно сократить повестку дня. В целом мероприятие предусматривает лишь два ключевых события: приветственный ужин в замке голландской королевской семьи и одно заседание Североатлантического совета. Собственно, учитывая сокращение продолжительности и количества мероприятий, в Гааге не состоится заседание Совета НАТО по вопросам Украины. Как отмечает по этому поводу Politico, такой шаг является уступкой Трампу, "который сейчас не заинтересован в усилении внимания к войне".

Между тем The Guardian сообщает о том, что некоторые украинские чиновники выражают сомнение в целесообразности визита президента Зеленского на саммит Североатлантического Альянса, "поскольку нет гарантий того, что Трамп будет там присутствовать". Как известно, президент США на днях досрочно покинул саммит лидеров G7 в Канаде и, несмотря на официальный анонс, так в конце концов и не встретился с Владимиром Зеленским. Между тем Путин в рамках так называемого мирного процесса, который сейчас стоит на паузе, требует от официального Киева отказаться от евроатлантического курса, который, отметим зафиксирован на самом высоком — конституционном уровне.

О чем Зеленский должен непременно напомнить НАТО во время саммита в Гааге

Прогнозируя Фокусу результаты для Украины грядущего саммита НАТО политолог Олег Постернак отмечает: "Очень трудно ожидать чего-то весомо-прорывного от организации, которая сейчас переживает сразу несколько кризисов: идентичности, функциональности и масштаба. В НАТО накопилось очень много внутренних проблем между странами-членами блока, а это значительно отодвигает Украину вниз в шкале приоритетности. Их приоритет сейчас — увеличение оборонных расходов до 5% ВВП. Впрочем, по моему глубокому убеждению, увеличение этого показателя до пяти процентов к 2035 году не является адекватным ответом на нынешние военные угрозы со стороны России. Поэтому дальнейшая корреляция вокруг этого вопроса, думаю, будет обсуждаться в кулуарах саммита".

Кроме этого, на непубличном уровне, считает эксперт, будут вестись "жаркие" дискуссии вокруг трансатлантического единства: "В этом контексте главный нюанс заключается в способности или же ее отсутствии США реально вступиться в случае нападения на одну из стран НАТО, согласно 5-й статье Вашингтонского договора. Также будет обсуждаться на разных уровнях вопрос уменьшения военного и стратегического американского присутствия в Европе. Что же касается Украины, то, к сожалению, количество мероприятий на саммите НАТО существенно сокращено и пока вопрос о том, состоится ли встреча Зеленского с Трампом на итоговом ужине — открытый. Если предположить, что эта встреча состоится, то уже сегодня можно уверенно утверждать, что она будет короткой и скорее номинальной".

Отвечая на вопрос о том, будет ли упоминание об Украине в совместном заявлении НАТО по итогам саммита, Олег Постернак отметил: "К сожалению, даже в предыдущих заявлениях формулировки по Украине были сокращены, сужены и размазаны, поэтому вряд ли следует ожидать формулировок по осуждению российской агрессии в Украине и тому подобное. Это для Украины станет или холодным душем, или промежуточной реальностью, которую мы должны принять. Принимая, не должны при этом забывать, что прошлый саммит НАТО принял решение о поддержке Украины на $40 млрд. И до сих пор реальной помощи в рамках этого кейса так и не поступило. Нужно попутно "угостить" западных партнеров пилюлей памяти относительно этого вопроса".

В целом политолог убежден, что саммит НАТО-2025 пройдет "без яркого фона и фанфар", что на данном этапе российско-украинской войны имеет свои преимущества и недостатки одновременно.

Какой тактики и почему следует придерживаться Украине на саммите НАТО

Довольно скептически в плане итоговых решений саммита НАТО настроен политолог Игорь Рейтерович. "Я думаю, нам не следует завышать планку ожиданий относительно саммита НАТО в Гааге. Этот саммит, как по мне, будет носить более внутренний характер — то есть прежде всего будут обсуждаться вопросы, которые сейчас являются "головной болью" государств-членов данного блока. В частности, живо будет обсуждаться вопрос о выделении 5% от ВВП на оборонные цели. Они только-только вот нашли здесь компромиссный знаменатель, но определенные нерешенные нюансы все еще могут оставаться. Пока точно неизвестно, как себя поведет на саммите Трамп: будет ли он пребывать в эйфории от происходящего на ближневосточном направлении или не будет. Ситуация там достаточно динамично меняется, а от настроения президента США во многом будет зависеть атмосфера саммита НАТО", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

По мнению политолога, чрезвычайно важным для Украины является кулуарный кейс, поскольку официальная часть саммита НАТО существенно сокращена. "Предполагаю, что публично об Украине в Гааге будет звучать мало слов, но наша задача заключается в том, чтобы даже на неформальном уровне поддерживать фокус внимания союзников на российско-украинской войне. Нам очень и очень важно, чтобы об этой войне говорили и помнили в самых разных форматах. Кроме того, хочется надеяться, что та часть средств, которая будет выделяться теперь в контексте оборонных 5%, будет идти, в том числе и Украине, поскольку представленные формулировки позволяют каждому государству, как минимум 1,5-2 процентами распоряжаться по своему усмотрению. Поэтому, если будет определено, что поддержка Украины — это основа безопасности того или иного отдельно взятого государства-участника НАТО, эти деньги могут пойти нам", — подчеркивает Игорь Рейтерович.

Задачей-минимумом для Киева на саммите НАТО в Гааге политолог считает лоббирование продолжения ранее утвержденных Североатлантическим Альянсом программ по Украине. Отсутствие каких-либо формализованных результатов по итогам саммита в Гааге, отмечает эксперт, вовсе не отменяет "сосредоточенно-трудолюбивой работы" украинской власти за официальными кулисами НАТО.

Акцентировав на том, что с подавляющим большинством ведущих государств-членов НАТО у Украины достаточно хорошие отношения, политолог между тем отметил, мол, на фоне необратимого уменьшения помощи со стороны США, следует мягко, но настойчиво давить на европейцев в смысле необходимости увеличения уровня поддержки. При этом вероятное отсутствие в итоговом заявлении саммита упоминания о поддержке Киева в его противостоянии с РФ, считает Игорь Рейтерович, не является трагедией. Главным является то, что в документе наверняка будет упоминание о Российской Федерации, как ключевом стратегическом противнике НАТО.