В Гааге уступили Трампу: на саммите НАТО не будет заседания по ситуации в Украине, — Politico

В Гааге на саммите НАТО, который состоится на следующей неделе, исключили из расписания заседание, на котором должны были обсудить ситуацию в Украине. Основной причиной называют измененный график президента США Дональда Трампа. А также сам саммит изрядно сократили.

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На саммите НАТО также решили сократить повестку дня: там не будет длинных коммюнике, только короткие заявления о новых обязательствах, пишет Politico.

Саммит НАТО предусматривает только два основных события: приветственный ужин в замке голландской королевской семьи и одно заседание Североатлантического совета.

Из-за сокращения продолжительности и количества мероприятий, в Гааге не состоится заседание Совета НАТО по вопросам Украины. Журналисты отметили, что это уступка Штатам. Несмотря на призывы некоторых союзников провести такое заседание, США не были заинтересованы в усилении внимания к войне.

Трансатлантический военный альянс из 32 стран обязуется резко увеличить расходы на оборону до 5 процентов от валового внутреннего продукта — 3,5 процента на жесткие военные расходы и 1,5 процента на прочие усилия, связанные с обороной. Это обязательство, которое может восстановить баланс трансатлантической безопасности, позволит Трампу, который требует, чтобы Европа взяла на себя большую часть бремени собственной обороны, одержать значительную победу на мировой арене.

Трамп намерен выступить с речью в среду на заключительном этапе саммита, возвещая о новом обязательстве по расходам и своей собственной роли в этом.

Но не все готовы к новым правилам, Испания, член НАТО с самым низким уровнем расходов на оборону, просит об освобождении от нового обязательства, и существуют широкие разногласия по поводу даты, к которой это обязательство по расходам должно быть выполнено.

Но пока члены НАТО расходятся во мнениях по поводу деталей обещания безопасности, существует общее согласие, что нужно удовлетворить президента США и выступить единым фронтом, поскольку война в Украине далека от завершения, а фокус внешней политики США все больше смещается на Азию и Ближний Восток. Для достижения этой цели организаторы саммита упростили встречу, сократив то, что обычно занимает два дня, до 24 часов и сосредоточив ее вокруг обещания Трампа, которое было согласовано заранее, и почти ни на чем другом.

"Он должен получить кредит за 5 процентов — вот почему мы проводим саммит. Все остальное оптимизируется, чтобы минимизировать риск", — сказал один европейский военный чиновник на правах анонимности.

Неясно, будет ли присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, приглашенный только на ужин по случаю открытия саммита 24 июня, который устраивает король Нидерландов. Ранее Зеленский заявил, что до сих пор не уверен, поедет ли на саммит НАТО в Гааге, однако добавил, что вероятность этого очень велика.

Напомним, ранее Фокус писал, чего можно ждать от саммита НАТО в Гааге, который пройдет с 24 по 26 июня.

А на саммите "Большой семерки" случилось сразу несколько событий, которые привлекли внимание СМИ. Дональд Трамп в итоге досрочно отбыл из Канады, где встречались члены G7, сделав несколько спорных заявлений.